초록우산, 경기 서·북부 느린학습자 아동 교육 지원

노희헌 초록우산 경기2지역본부장은 “지난해 현장의 목소리를 통해 사각지대에 놓인 느린학습자 아동 지원의 필요성을 깊이 체감했다”며 “올해는 아동에 대한 직접적인 개입뿐만 아니라, 현장에서 애쓰는 실무자들과 함께 고민하며 초록우산과 파트너기관이 동반 성장하는 원년이 되도록 하겠다”고 강조했다.

초록우산 경기2지역본부가 경기 서·북부 권역 내 느린학습자(경계선지능인) 아동의 학습 능력 향상과 사회성 증진을 위해 지역사회 8개 복지기관과 공동 대응에 나선다.초록우산 경기2지역본부는 9일 경기북부가정위탁지원센터, 고양시문촌9종합사회복지관 등 8개 파트너기관과 ‘느린학습자 아동 교육지원 공모사업 업무협약’을 체결하고 본격적인 지원을 시작했다고 밝혔다.협약에 참여한 기관은 고양, 시흥, 안산, 의정부, 파주 등 경기 서·북부 지역의 종합사회복지관과 가정위탁지원센터, 다문화가족지원센터 등으로, 지역 특성에 맞는 촘촘한 복지 네트워크를 가동할 방침이다.이번 사업은 지능 수준이 비장애인과 지적장애 사이에 위치해 복지 사각지대에 놓이기 쉬운 느린학습자 아동의 전인적 성장을 돕기 위해 마련됐다.지원 프로그램은 아동의 개별 특성에 맞춘 전문적인 서비스로 구성된다. 학습 능력을 높이기 위한 맞춤형 교육은 물론, 심리 안정을 위한 상담 지원, 연극 및 집단 활동을 통한 사회성 증진 프로그램 등이 복합적으로 제공될 예정이다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지