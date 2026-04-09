도이체방크 “중동 전쟁으로 에너지 경제 승자는 중국”
미국과 이란 간의 무력 충돌 여파로 호르무즈 해협 통항이 불안정해지며 글로벌 원유와 천연가스 가격이 요동치는 가운데, “에너지 구조와 경제적 측면에서 이번 전쟁의 승자는 중국”이라는 해외 금융권의 분석이 나왔다.
독일 투자은행 도이체방크의 프라이빗뱅킹(PB) 부문 신흥시장 최고투자책임자(CIO)인 재키 탕은 9일(현지시간) 블룸버그통신과의 인터뷰에서 각국의 에너지 안보 확보 경쟁 속에서 중국이 오히려 더 강력해지고 있다며 이같이 진단했다.
일각에서는 세계 최대 에너지 수입국인 중국 역시 호르무즈 해협의 사실상 봉쇄로 인해 중동산 원유 수급에 치명타를 입을 것이라 관측했다. 하지만 탕 CIO는 중국이 보유한 막강한 ‘청정에너지 기술’에 주목했다.
전쟁 발발 직후 전 세계가 중동산 화석연료를 대체할 수단을 찾기 위해 필사적으로 나서고 있는 상황에서, 청정 기술 분야 세계 최대 생산국인 중국이 이를 즉각 지원할 수 있는 독보적인 위치를 점하고 있다는 것이다.
탕 CIO는 장기적으로는 화석연료에만 의존할 수 없다는 점을 전 세계가 뼈저리게 인식하게 됐다며, 중동산 원유 수입국인 한국과 일본, 인도가 모두 에너지 구조 다변화를 서두를 가능성이 커졌다고 내다봤다. 그리고 이를 위해 필수적인 태양광 패널 등의 핵심 장비들은 필연적으로 중국을 통해 공급될 수밖에 없다고 덧붙였다.
실제로 중국은 여전히 세계 최대 석탄 소비국이긴 하지만, 에너지 자립과 기후 변화 대응을 목표로 청정 기술 분야를 무서운 속도로 키워왔다. 에너지 싱크탱크 ‘엠버’의 자료에 따르면 중국 전력 생산에서 저탄소 에너지원이 차지하는 비중은 10년 전 약 25% 수준에서 현재 40% 가까이로 훌쩍 뛰었다. 영국 투자은행 바클리는 중국 전체 발전설비 용량의 절반 가까이가 이미 신재생 에너지로 채워졌다고 추정했다.
바클리의 창젠 이코노미스트를 비롯한 연구진은 전날 보고서를 통해 “10년에 걸친 신재생 에너지 구축 및 전기화로 인해 중국의 에너지 충격 노출도가 현저히 줄어들었다”라며 “(중국의 전력 생산에서 원유·천연가스가) 이제 중요하지 않은 역할만 한다”고 평가했다.
스위스 자산운용사 롬바드 오디에 역시 최근 보고서에서 중국이 장기간 화석연료 대신 산업의 전기화에 집중한 덕분에 외부 에너지 가격 충격에 대한 회복력이 크게 향상됐다고 분석했다. 아울러 막대한 규모의 전략 비축유가 단기적인 유가 급등에 든든한 완충 역할을 해주고 있다고 덧붙였다.
다만 탕 CIO는 투자 측면에서는 신중한 접근을 당부했다. 그는 “고객 포트폴리오상 중국 주식 보유분의 10~15% 정도가 이미 청정에너지 관련주에 투자된 경우가 많다”면서 “아직 시장 변동성이 큰 만큼 과도한 비중 확대에는 신중해야 한다”고 조언했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사