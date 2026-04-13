[단독] 서울 가구 부채 이유, ‘전·월세 보증금 마련’이 ‘주택 매매’ 첫 역전
서울 가구 부채 이유에 대한 서울시 설문 조사에서 ‘전월세 보증금 마련’이 지난해 처음으로 ‘주택 마련’을 넘어섰다. 집을 사려고 빚을 낸 사람보다 집 빌리는 데 빚을 냈다고 응답한 사람이 더 많아졌다는 의미다.
12일 서울시의 ‘2025년 서울서베이’ 기반 ‘부채 주된 이유’ 통계에 따르면 지난해 서울 가구의 부채 이유 1위는 전·월세 보증금 마련이었다. 응답자의 39.4%가 임차 보증금을 내려고 빚을 냈다고 답했다. 2위는 거주주택 마련(36.9%)이었다. 시가 부채 이유 관련 설문을 시작한 이래 전·월세 보증금 마련이 주택 마련을 넘어선 건 이번이 처음이다.
시는 2007년부터 매년 8~9월 서울 내 2만 가구를 대상으로 부채 이유를 조사하고 있다. 2017년 이후 거주주택 마련과 전·월세 보증금 마련 항목을 따로 집계하고 있다. 그전까지는 ‘주택 임차 및 구입’으로 묶어서 집계했었다.
2017년 응답자의 26.5%가 부채 주된 이유로 꼽았던 전·월세 보증금 마련은 지난해 39.4%로 12.9% 포인트 증가했다. 반면 거주주택 마련은 같은 기간 37.7%에서 36.9%로 0.8% 포인트 감소했다. 2022년 43.6%로 최고점을 찍은 뒤 하락 추세다.
이 같은 현상은 특히 1인가구, 2030세대에서 크게 나타나는 것으로 조사됐다. 1인가구의 부채 이유 1위는 전·월세 보증금 마련으로 답변 비중이 51.0%까지 올라간다. 시 평균 39.4%와 비교하면 11.6% 포인트 높다. 20대 이하는 전·월세 보증금 답변 비중이 67.9%, 30대도 67.1%였다.
시는 주택 공급 부족에 따른 전반적인 주택가격 상승이 전·월세 수요자들의 부담 증대로 이어진 것으로 분석했다. 여기에 주택담보대출 제한 등 정부의 대출 규제 강화에 따른 풍선효과도 있는 것으로 봤다. 매매 진입 장벽이 높아지면서 매매 수요가 임차 시장으로 이동, 전·월세 부담이 확대됐다는 분석이다.
시 관계자는 “지난해부터 정부가 가계대출을 조이고 있는 상황에서 매매가, 전·월세 모두 올랐다. 주택 매매는 돈이 없으면 안 할 수도 있는 ‘선택’의 영역이지만, 전·월세는 아니다”며 “임차인의 부담이 더 커졌다”고 말했다.
이 같은 상황은 올해에도 이어질 것으로 보인다. 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 지난 7일 기준 서울 아파트 전·월세 매물은 총 2만9720건으로 집계됐다. 아실이 관련 데이터를 집계하기 시작한 2023년 4월 이후 임대차 매물이 3만건 밑으로 떨어진 건 처음이다.
서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “토지거래허가구역 지정, 실거주 의무 등 강화된 부동산 정책으로 물량이 나오지 못하는 상황”이라며 “전·월세 마련을 위한 빚 부담은 당분간 계속될 것”이라고 말했다.
황인호 김용헌 기자 inhovator@kmib.co.kr
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