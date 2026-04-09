남양주 별내노인복지관 건립 순항…2027년 개관 목표
경기 남양주시가 별내노인복지관 건립 공사를 공정률 23%로 순조롭게 추진하며 2027년 상반기 개관을 목표로 하고 있다.
남양주시는 별내동 일원에 조성 중인 별내노인복지관이 계획대로 진행되고 있다고 9일 밝혔다.
이번 사업은 고령화에 대응하고 서부권역의 부족한 복지 인프라를 보완하기 위해 추진되는 핵심 사업이다.
총사업비 336억원이 투입되는 별내노인복지관은 지하 2층, 지상 4층, 연면적 7170.91㎡ 규모로 조성되며, 완공 시 지역 내 최대 규모의 노인복지시설이 된다.
시설은 평생학습, 여가, 건강관리 기능을 통합 제공하는 복합형 복지 거점으로 운영될 예정이다.
내부에는 대강당과 물리치료실, 경로식당, 상담실, 프로그램실 등이 들어서 어르신들이 다양한 서비스를 한 곳에서 이용할 수 있도록 설계됐다.
특히 전 구역에 무장애 설계를 적용해 이동 편의성과 안전성을 높였고, 신재생에너지 도입 등 친환경 요소도 반영했다.
현재 공사는 터파기 및 가시설 공사가 진행 중이며, 향후 골조 및 마감 공사 등 단계별 공정을 체계적으로 관리해 완성도를 높일 계획이다.
또한 현장 모니터링과 QR코드 기반 소통 창구를 운영해 공사 과정에서 발생할 수 있는 주민 불편을 최소화한다는 방침이다.
남양주시는 이번 복지관 건립을 통해 지역 간 복지 격차를 해소하고 어르신 삶의 질 향상과 지역 공동체 활성화를 동시에 도모할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
주광덕 남양주시장은 “별내노인복지관은 서부권 어르신들의 오랜 숙원사업으로 지역 복지 수준을 높이는 핵심 시설”이라며 “신속하고 안전하게 공사를 완료해 어르신이 건강하고 활기찬 삶을 누리는 도시 남양주를 만들도록 노력하겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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