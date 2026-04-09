한·프 산업 협력 강화…비즈니스 프랑스 사절단 성과

주한 프랑스대사관 비즈니스 프랑스는 에마뉘엘 마크롱 대통령의 순방에 맞춰 방한한 프랑스 기업 사절단이 국내 기업들과 100건 이상의 비즈니스 상담을 완료하며 전략적 협력 기반을 다졌다고 9일 밝혔다.

이번 사절단에는 인공지능(AI), 우주, 방산, 에너지, 헬스케어 등 미래 핵심 산업 분야의 33개 주요 기업이 참여해 한국 내 잠재적 파트너들과 공급망 구축 및 사업 협업 방안을 집중적으로 논의했다.단순한 제품 수출의 틀을 깨고 기술 협력을 결합한 ‘공동 개발(Co-development)’을 핵심 가치로 내세운 것이 이번 방한의 특징이다.실질적인 성과도 뒤따랐다. 프랑스 프리미엄 커피 브랜드 말롱고(Malongo)는 티디에프코리아(TDF KOREA)와 업무협약을 체결하고, 자사의 커피 제품과 머신을 한국 전역에 공급하기로 합의했다.이 외에도 참여 기업들은 국내 대기업, 연구기관, 대학 등 산업 생태계 전반의 핵심 이해관계자들과 접점을 확보하며 장기적인 파트너십의 발판을 마련했다.이번 행사는 핵심 광물 및 에너지 분야의 경제 주권 강화, 지속 가능한 산업 전환 가속화, 소비재 시장 점유율 공고화라는 세 가지 주요 과제에 초점을 맞췄다.비즈니스 프랑스를 필두로 팀 프랑스 엑스포트, 재한 프랑스상공회의소 등 양국 유관 기관 네트워크의 긴밀한 협력이 뒷받침했다.비즈니스 프랑스 관계자는 “이번 방한은 양국 기업이 거래 관계를 넘어 전략적 파트너로 거듭나는 중요한 계기가 됐다”며 “2025년 한 해 동안 250여개 기업의 한국 진출을 지원한 전문성을 바탕으로 전방위적인 산업 협력을 지속적으로 지원할 계획”이라고 밝혔다.한편, 비즈니스 프랑스는 전 세계 53개국에서 활동하는 공공 기관으로, 프랑스 중소·중견기업의 수출 증대와 외국인 투자 유치를 통해 일자리 창출에 기여하고 있다.박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지