말바꾼 이주노동자 ‘에어건 상해’ 업주, 인권위도 “철저 조사”
공업용 에어건으로 태국 국적 이주노동자에게 중상을 입힌 혐의를 받는 한국인 사업주가 진술을 번복하고 있어 논란이 되고 있다.
9일 경찰·소방 등에 따르면 경기도 화성의 도금업체 대표 60대 A씨와 그 배우자는 사건 발생 당일인 지난 2월 20일 피해 노동자 B씨와 함께 인근 병원을 찾았다가 체류 기간이 만료된 B씨의 신분 확인 문제로 진료가 어렵자 119에 신고했다. A씨 부부는 당시 “(B씨가) 동료와 에어건으로 장난을 친 뒤 복통이 시작됐다”는 취지의 설명을 내놓은 것으로 전해졌다.
A씨는 이후 한 방송사와의 인터뷰에서는 “내가 쐈다. 같이 일하면서, 장난으로 이렇게 하다가 친 것”이라고 밝혔다.
그런데 이 같은 설명은 경찰 수사 과정에서 또 바뀐 것으로 알려졌다. 경찰·고용노동부 등의 조사에서 ‘고의로 B씨 몸을 향해 분사한 적은 없다’며 우발적 사고라는 식으로 진술했다는 것이다.
경기남부경찰청 광역수사대 전담수사팀은 지난 7일 A씨를 상해 혐의로 입건하고 출국금지 조처한 상태다. A씨는 지난 2월 20일 자신이 대표로 있는 도금업체 사업장 내에서 일하던 B씨 항문 부위에 에어건을 쏜 혐의를 받는다. B씨는 배에 공기가 차는 기복증과 직장 손상을 진단받고 한 차례 수술을 받았으며, 2차 수술을 앞두고 통원 치료를 이어가는 상태라고 한다.
국가인권위원회는 “산업현장에서 이주노동자의 안전과 존엄이 심각하게 침해된 사안”이라며 철저한 조사·수사를 촉구했다. 인권위는 이날 안창호 위원장 명의로 낸 성명에서 “(정부 조처가) 일회성 대응에 그치지 않고 피해자의 실질적 회복과 유사 사례가 재발하지 않도록 하는 제도 개선으로 이어져야 한다”고 밝혔다.
미등록 이주민의 체류 불안정 문제도 지적했다. B씨가 사건 이후 제대로 초동 치료를 받지 못했으며 본국으로 돌아갈 것을 요구받았다는 의혹 또한 제기되는 데 따른 것이다. 인권위는 “체류 불안정성은 단지 체류의 문제가 아니라 노동권, 건강권, 사법 접근권을 전반적으로 제약하는 인권 문제”라며 “이번 사건을 한 사업장의 일탈로 볼 것이 아니라, 취약한 지위를 이용한 사업장 내 인권침해가 반복돼 온 현실을 점검하는 계기로 삼아야 한다”고 강조했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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