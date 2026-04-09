[속보] 이스라엘, 나임 카셈 헤즈볼라 사무총장 최측근 살해
이스라엘군이 레바논 무장정파 헤즈볼라 수장의 핵심 측근을 공습으로 살해했다고 9일(현지시간) 밝혔다.
이스라엘군은 전날 레바논 수도 베이루트를 겨냥한 정밀 타격을 통해 헤즈볼라 수장 나임 카셈 사무총장의 개인 비서인 알리 유수프 하르시를 제거했다고 공식 발표했다.
이스라엘군에 따르면 하르시는 카셈 사무총장의 조카이자 개인 비서 겸 고문 역할을 수행해온 인물로, 헤즈볼라 내 극소수만 접근할 수 있는 사무총장의 사무실 관리와 보안 업무를 총괄해왔다.
이스라엘군은 “하르시는 카셈의 의사결정을 보좌하고 조직 내 기밀을 관리하는 등 사무총장의 손발 역할을 해왔다”며 “그를 제거한 것은 헤즈볼라 최고 지휘부의 운영 능력에 상당한 타격이 될 것”이라고 자평했다.
이스라엘군은 간밤 레바논 남부 리타니강 인근의 전략 요충지에 대한 대대적인 공습도 단행했다. 이스라엘군 발표에 따르면, 이번 공습으로 헤즈볼라 대원들이 로켓과 발사대 등 무기를 운송하던 주요 도하 지점 및 통로 2곳이 파괴됐다. 아울러 레바논 남부 전역에 있는 무기 저장소 10여곳과 미사일 발사대, 지휘 통제 본부 등도 타격해 무력화했다고 덧붙였다.
이에 맞서 이란이 주도하는 ‘저항의 축’ 핵심인 헤즈볼라 역시 미국과 이란의 휴전 발효 이후 처음으로 대(對)이스라엘 반격에 나섰다. 헤즈볼라는 성명을 내고 9일 새벽 이스라엘 북부 국경 지대를 향해 로켓을 발사했다며, 이는 “이스라엘의 계속되는 휴전 위반에 대한 대응”이라고 주장했다. 이 공격으로 이스라엘 북부 아비빔과 키리얏 시모나 지역에 로켓 경보가 발령됐으나, 이스라엘군은 로켓 대부분을 요격해 사상자는 없다고 밝혔다.
한편 이스라엘은 미국과 이란의 휴전 합의 직후인 전날, 개전 이래 최대 규모의 레바논 공습을 벌였다. 레바논 보건부에 따르면 이 공습으로 하루 동안 최소 254명이 숨지고 1000명 이상이 부상했다.
현재 이스라엘과 미국은 헤즈볼라가 거점을 둔 레바논은 휴전 대상에 포함되지 않는다는 입장이다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 레바논에 대한 군사 공격을 지속하겠다는 방침을 분명히 했다. 반면 이란은 이스라엘의 레바논 공습을 명백한 휴전 위반이자 인도적 범죄로 규정하고 있어, 이번 주 파키스탄에서 열릴 미·이란 종전 협상에서 이 문제가 주요 변수로 작용할 전망이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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