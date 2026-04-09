HMM 메탄올 추진선 8번째 인도… 친환경 선대 구축 속도
9000TEU급 ‘라임호’ 명명
해진공 금융 지원 기반
한국해양진흥공사의 금융 지원을 바탕으로 HMM이 추진 중인 친환경 선대 구축이 속도를 내고 있다. 메탄올 이중 연료 추진 컨테이너선 9척 가운데 8번째 선박이 인도되면서 탈탄소 전환 기반이 본격화하는 모습이다.
한국해양진흥공사는 9일 전남 영암 HD현대삼호에서 열린 HMM의 9000TEU급 컨테이너선 ‘라임호’ 명명식에 참석해 친환경 선박 도입을 축하했다고 밝혔다. 이날 행사에는 안병길 해진공 사장, 최원혁 HMM 대표, 김재을 HD현대삼호 대표 등 50여명이 참석했다.
명명식은 선박의 이름을 부여하고 안전한 항해를 기원하는 전통 의례로, 건조를 마친 선박을 선주에 인도하기 직전에 진행된다.
라임호는 메탄올을 연료로 사용하는 이중 연료 추진선으로, 기존 화석연료 대비 온실가스와 대기오염물질 배출을 크게 줄일 수 있는 친환경 선박이다. 건조는 HD현대삼호가 맡았다.
HMM은 2023년 국내 선사 가운데 처음으로 메탄올 이중 연료 추진선 9척을 발주했으며, 이번 라임호는 8번째 인도 선박이다.
이번 친환경 선대 구축은 해진공의 금융 지원을 통해 이뤄졌다. 해진공은 국내외 9개 금융기관이 참여하는 협조금융 구조를 통해 자금을 지원했으며, 이를 통해 HMM은 대규모 선박 투자에 필요한 자금을 안정적으로 확보할 수 있었다.
이 사업은 선박금융 전문지 ‘마린 머니’가 선정한 ‘2024년 올해의 딜’로도 평가받으며 성과를 인정받았다.
안병길 해진공 사장은 “이번 명명식은 정책금융 지원이 친환경 선박 도입으로 이어진 사례”라며 “국적 선사의 친환경 전환을 지속적으로 지원해 해운산업의 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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