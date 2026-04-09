이틀째 행방묘연 대전 늑대… “어딘가 웅크리고 있는 듯”

지체 신고 등 관리 부실 도마에

“단순 실수 아닌 구조적 실패”

8일 오전 대전오월드에서 탈출해 거리를 배회하고 있는 늑대 '늑구'. 대전소방본부 제공

주간에는 어딘가에서 웅크리고 있을 가능성이 높다”며 “지금은

늑대를 포착하는 것이 가장 중요하다. 드

론이 늑대를 자극할까 우려되지만

자극을 줘서라도 나오게 해야 한다”고 말했다.

소방당국이 포획틀과 포획망, 마취제 등을 지참해 수색을 지속하고 있다”며 “

전문가의 도움을 받아 출몰 예상 경로에 함정 등을 설치할 계획”이라고 설명했다.

이번에도 늑구가 탈출한 사실을 오전 9시30분쯤 인지했음에도 오월드는 40여분을 지체하다 오전 10시10분쯤에야 소방당국에 신고했다.

대전환경운동연합 관계자는 “동물의 생태적 특성과 행동을 고려하지 않은 시설, 지속적으로 드러난 관리 허점이 만들어낸 필연적 결과”라며 “늑대가

울타리 아래를 파고 탈출했다는 것은 이 시설이 동물의 본능적 행동조차 제대로 반영하지 못하고 있음을 보여준다. 단순한 실수가 아닌 구조적 실패”라고 지적했다.