경인여대, 부평구와 외국인 요양보호사 아카데미 운영

경인여자대학교 전경. 경인여대 제공

전액 무료로 제공되며 단순한 자격 취득을 넘어 실제 취업과 지역 사회 안착까지 통합적으로 관리한다는 점이 특징이다.

참여를 희망하는 부평 거주 외국인은 경인여대 산학협력단으로 문의하면 안내받을 수 있다.

경인여대 관계자는 “이번 사업을 통해 부평 내 외국인들이 전문성을 갖춘 요양보호사로 거듭날 수 있도록 최선을 다할 것”이라

며 “지역사회 돌봄 서비스의 질을 높이고 외국인 정착의 성공 모델을 만들겠다”고 말했다.