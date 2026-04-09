경인여대, 부평구와 외국인 요양보호사 아카데미 운영
경인여자대학교는 법무부·보건복지부 선정 ‘외국인 요양보호사 양성 대학’으로 인천 부평구와 손잡고 외국인들의 안정적인 지역 정착을 위한 전문 교육에 나선다고 9일 밝혔다.
이를 위해 ‘2026년 시-군·구 상생일자리 지원사업’으로 다음 달부터 8월까지 ‘부평형 외국인 요양보호사 양성 및 정착 아카데미’ 교육 과정을 운영한다.
이번 교육 과정은 부평에 거주하는 외국인을 대상으로 한다. 언어와 문화적 장벽을 가진 외국인들이 지역사회의 필수 인력인 요양보호사로 안정적으로 정착할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
주요 내용은 요양보호사 국가자격 교육, 실무 역량 강화 교육, 취업 및 정착 지원 등이다. 전액 무료로 제공되며 단순한 자격 취득을 넘어 실제 취업과 지역 사회 안착까지 통합적으로 관리한다는 점이 특징이다.
참여를 희망하는 부평 거주 외국인은 경인여대 산학협력단으로 문의하면 안내받을 수 있다.
경인여대 관계자는 “이번 사업을 통해 부평 내 외국인들이 전문성을 갖춘 요양보호사로 거듭날 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “지역사회 돌봄 서비스의 질을 높이고 외국인 정착의 성공 모델을 만들겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사