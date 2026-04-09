호르무즈 지나려면 비트코인 내라고? 이란이 꺼낸 통행료 카드
이란이 미국과의 2주간의 휴전 동안 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 적재 원유 1배럴당 1달러의 가상화폐 통행료를 부과하겠다고 밝혔다.
8일(현지시간) 미국 더힐에 따르면 하미드 호세이니 이란 석유·가스·석유화학제품 수출 연합 대변인은 파이낸셜타임스(FT)에 이같이 말했다.
호세이니는 선박들이 자국 당국에 화물 내용을 이메일로 통보해야 하며, 이메일이 접수되고 이란 측 검토가 끝나면 선박들이 수초 안에 비트코인으로 비용을 내야 한다고 설명했다. 그는 모든 선박이 통과할 수는 있지만 선박마다 절차에 시간이 걸릴 것이며 이란은 서두르지 않을 것이라고 말했다.
호르무즈 해협은 전 세계 원유의 약 5분의 1이 통과하는 핵심 원유 수송로다. 다만 배럴당 1달러라는 조치는 원유 가격 전체에서 보면 작은 비중으로, 가격 그 자체보다 이란이 통항 승인권과 속도 조절권을 쥐고 있다는 데 있다는 해석이 나온다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 8일 “미국과 이란이 함께 호르무즈 해협 통행료를 거두는 방안을 검토하고 있다”며 이를 “안보를 확보하는 방법”이라고 표현했다.
이에 대해 더힐은 “이 같은 발언이 해협의 자유항행 원칙을 사실상 약화시키고, 휴전 이후에도 이란이 새 수익원과 외교적 지렛대를 확보하는 결과를 낳을 수 있다는 우려를 키우고 있다”고 분석했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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