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인천경제청·인천TP, 인천스타트업파크 글로벌 사업 설명회

입력:2026-04-09 17:02
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인천스타트업파크. 인천경제청 제공

인천경제자유구역청과 인천테크노파크는 9일 인천스타트업파크에서 ‘2026 인천스타트업파크 글로벌 사업 설명회’를 성황리 개최했다.

이날 설명회는 글로벌 진출을 희망하는 스타트업 및 기업 관계자들을 대상으로 올해 글로벌 지원 프로그램과 주요 사업 내용을 공유하고 기업들의 참여 신청을 돕기 위해 마련됐다. 현장에서는 사업 소개를 비롯해 1대 1 상담도 함께 이뤄졌다.

인천스타트업파크는 그동안 스타트업의 글로벌 진출을 체계적으로 지원해 대표적인 글로벌 스타트업 플랫폼으로 자리매김했다. 지난해에만 17개의 CES 혁신상을 받았으며, ‘아기유니콘’으로 선정된 기업은 누적 7개에 이른다.

올해도 글로벌 전시회 참가 및 어워즈 도전, 투자 연계, 실증 지원 등 전주기 지원체계를 기반으로 스타트업의 해외 진출을 견인한다.

특히 비바 테크놀로지, 레시 콘퍼런스, 스마트 시티 엑스포, CES 등 세계 주요 행사 참여 지원을 통해 국내 스타트업의 해외 진출 기회를 확대할 계획이다.

인천경제청은 앞으로 상반기 중 참여 기업을 모집하고 맞춤형 컨설팅과 글로벌 투자자 연계 등 다각적인 지원을 펼칠 방침이다. 2026년도 글로벌 사업 참여를 희망하는 기업은 인천스타트업파크 홈페이지에서 상세 내용을 확인하고 신청할 수 있다.

손혜영 인천경제청 혁신성장도시과장은 “글로벌 스타트업 이벤트는 단순한 참가를 넘어 기업과 투자자, 기관 간 협력과 성장을 이루는 중요한 플랫폼”이라며 “행사 참가뿐만 아니라 사전 교육, 현지 네트워킹, 비즈매칭까지 종합적인 지원을 통해 기업들이 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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