민주당 차영수 강진군수 후보, 무소속 출마 강진원 저격

“세번째 탈당, 구태정치 전형” 지적

더불어민주당 차영수 강진군수 후보. 차영수 후보 측 제공

또 “강 후보는 자신의 정치적 이익에 따라 당을 헌신짝처럼 버리는 구태 정치의 전형이다”며 “이런 인물이 또다시 복당을 운운하는 것은 150만 민주당원의 자존심을 심각하게 훼손하는 일”이라고 강조했다.