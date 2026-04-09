민주당 차영수 강진군수 후보, 무소속 출마 강진원 저격
“세번째 탈당, 구태정치 전형” 지적
더불어민주당 강진군수 후보로 선출된 차영수 후보가 민주당을 탈당해 무소속 출마를 선언한 강진원 후보에 대해 “자신의 정치적 이익에 따라 당을 헌신짝처럼 버리는 구태정치의 전형”이라며 강하게 비판했다.
강 후보는 9일 발표한 성명을 통해 “강진원 후보가 당의 징계와 심판을 피해 탈당해 놓고 이제 와서 당선되면 돌아가겠다는 것은 민주당의 원칙을 훼손하고 당원의 자존심을 짓밟는 행위”라고 지적했다.
차 후보는 이날 강진원 후보의 과거 이력을 조목조목 공개하며 ‘철새 정치’ 논란을 정조준했다. 그는 “강 후보는 과거에도 자신의 정치적 입지에 따라 이미 두 차례나 민주당을 탈당했다가 복당한 전력이 있다”면서 “이번 탈당까지 포함하면 벌써 세 번째 탈당으로, 이는 민주당의 가치보다 개인의 당선만을 우선시하는 증거”라고 비판했다.
또 “강 후보는 자신의 정치적 이익에 따라 당을 헌신짝처럼 버리는 구태 정치의 전형이다”며 “이런 인물이 또다시 복당을 운운하는 것은 150만 민주당원의 자존심을 심각하게 훼손하는 일”이라고 강조했다.
특히 차 후보는 “강 후보가 오늘 출마기자회견에서 법원의 ‘징계결의효력정지가처분’만 인용되고, ‘예비후보자 자격결과 효력정지 가처분’은 각하됐으나, 자신에게 유리한 것만 군민들에게 밝히며 사실을 감추기에 급급했다”며 “군민들 앞에서조차 진실을 호도하는 사람이 어떻게 군민을 대변하는 군수가 되겠다고 하는지 의심스럽다”고 말했다.
현직인 강진원 군수는 같은날 강진오일장에서 기자회견을 열고 무소속 출마를 공식 선언했다. 그는 전날 더불어민주당을 탈당하고, 무소속으로 예비후보 등록을 마쳤다.
앞서 강 예비후보는 불법 당원 모집 의혹으로 민주당 중앙당으로부터 ‘당원 자격 정지 6개월’ 처분을 받고 공천에서 배제됐다.
강진=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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