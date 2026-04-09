[단독] 광고 끝났는데 ETF 추천은 계속한다, 왜?… ‘핀플루언서 광고 회색지대’ 논란

이찬진 금융감독원장이 지난 7일 서울 영등포구 금융감독원에서 열린 금융보안 패러다임 전환 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

쟁점은 이미 광고 계약으로 형성된 핀플루언서와 자산운용사의 이해관계가 이후 콘텐츠에도 영향을 미쳤는지 여부다. 제보자는 대가성 없는 콘텐츠라고 하지만 실질적으로는 광고 효과를 낸다는 점에서 사실상 홍보 영상으로 볼 수 있다고 주장한다. 핀플루언서는 추가 광고를 따내기 위한 영업을 하고, 자산운용사는 이를 통해 명시적 광고보다 더 큰 홍보 효과를 볼 수 있다는 것이다.

시장에서는 광고와 투자정보의 경계가 모호해질 경우 일반 투자자의 오인을 유발할 수 있다는 지적이 나오고 있다.