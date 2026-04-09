남궁형·문동섭 예비후보, 발달장애인·가족과 소통 행보
더불어민주당 남궁형 인천 제물포구청장 예비후보와 문동섭 인천시의원(중구 제1선거구) 예비후보는 9일 전국소년소녀가장돕기 인천시민연합 봉사자 30여명과 함께 동그라미제물포발달장애인 주간활동센터(제물포발당장애인센터)를 방문했다.
이날 두 예비후보와 봉사자들은 센터 이용자들의 생일잔치를 함께 축하하고 목공교실 프로그램에 참여했다. 또 점심식사를 같이하며 소통의 시간을 가졌다.
특히 두 예비후보는 공간과 프로그램 운영 여건이 충분하지 못한 점 등 센터의 현재 환경을 확인하고 보다 보다 안정적인 활동 환경 조성과 지원 확대의 필요성에 공감했다. 아울러 발달장애인과 가족들이 지역사회 안에서 더 나은 돌봄과 활동 기회를 누릴 수 있도록 관심과 지원을 이어가겠다는 입장을 전했다.
두 예비후보는 “아버지와 형의 마음으로 지속적인 관심을 갖고 제도·행정적 지원 방안을 다방면으로 모색해 나가겠다”며 “지역사회와 함께하는 따뜻한 돌봄 환경 조성에 힘을 보태겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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