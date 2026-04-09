남궁형·문동섭 예비후보, 발달장애인·가족과 소통 행보

더불어민주당 남궁형 인천 제물포구청장 예비후보와 문동섭 인천시의원 예비후보가 9일 동그라미제물포발달장애인 주간활동센터를 방문한 자리에서 이용자들의 생일잔치를 축하하고 있다. 후보 측 제공

두 예비후보는 “아버지와 형의 마음으로 지속적인 관심을 갖고 제도·행정적 지원 방안을 다방면으로 모색해 나가겠다”며 “

지역사회와 함께하는 따뜻한 돌봄 환경 조성에 힘을 보태겠다”고 말했다.