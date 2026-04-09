[속보] 울산서 해군 잠수함 화재 실종자 발견…“상태 확인 중”
HD현대중공업 울산조선소에서 발생한 해군 잠수함 화재로 실종됐던 60대 근로자가 약 2시간 40분 만에 발견돼 소방 당국이 구조 작업을 진행 중이다.
소방 당국은 9일 오후 4시 38분쯤 잠수함 내 1층에서 지하로 내려가는 통로 인근에서 실종자 60대 여성 A씨를 찾았다고 밝혔다. 다만 A씨의 정확한 상태는 아직 확인되지 않았다.
진입 공간이 좁아 구조 작업에 시간이 다소 걸릴 것으로 소방 당국은 보고 있다.
협력업체 소속인 A씨는 이날 창정비 중이던 해군 214급 잠수함 홍범도함 내부에서 청소 작업을 하다가 불이 나자 미처 탈출하지 못한 것으로 추정된다.
이날 오후 1시 58분쯤 잠수함 내에서 불이 발생하면서 작업자 약 40명이 긴급대피했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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