李대통령 “일할 시간 4년 1개월 밖에 안남아…잠 줄이자”

李대통령 “일할 시간 4년 1개월 밖에 안남아…잠 줄이자”
이재명 대통령이 “우리가 일을 할 수 있는 시간이 4년 1개월 정도밖에 남지 않았다”며 정부 부처 관계자들에게 국정 업무 ‘속도전’을 요구했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 이같이 말하며 “(남은) 시간이 짧긴 하지만 국정 속도를 두 배로 올리면 9년 2개월이 남는 것”이라며 “공직자들이 힘들긴 하겠지만 속도를 배가해야겠다”고 말했다.
이 대통령은 “행정을 할 때 1단계가 끝나면 2, 3단계를 하는 것이 통상적 절차이지만 지금은 그럴 여유 있는 시기가 아니다. 비상시기라 생각 자체의 틀을 바꿔야 한다”고 말했다.
이어 “목표가 명확하면 모든 절차를 동시에 수행하고 필요하면 관련 규정을 개정하라”며 “필요한 제도가 있으면 새로 만들고, 헌법 범위 내에서 국회 협조를 받아서 법을 바꾸면 된다”고 부연했다.
이 대통령은 “속도가 두 배면 일을 두 배 할 수 있다. 일할 수 있는 시간이 제한돼 있어 드리는 말씀”이라며 “다들 열심히 잘하고 있는데, 잠을 조금 더 줄이자”고도 말했다.
이 대통령은 이와 관련해 공무원들의 초과 근무 시간 상한제 개선도 주문했다.
이 대통령은 “필요한 사람이 더 일하게 하고 관리 감독을 잘하면 된다”며 “안 해도 되는 사람들이 쓸데없이 초과근무하고 해야 하는 사람은 그 이상 일하면서 (초과 근무로) 인정 못 받는 게 이상하다”고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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