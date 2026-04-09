신정훈, 김영록 공개 지지…“통합 난제 풀어갈 대안”

민형배 후보엔 “최소한 예의 저버려”

지난 5일 광주 북구 전남대 종합운동장에서 열린 더불어민주당 신정훈(왼쪽부터), 민형배, 김영록 전남광주통합시장 예비후보들이 나란히 앉아있다. 연합뉴스

“난마와 같이 얽힌 통합의 앞날을 생각하면 농어촌에 대한 감수성과 풍부한 행정 경험을 겸비한 김 후보가 통합의 난제를 풀어갈 현실적 대안이라고 판단했다”고 말했다.