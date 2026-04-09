신정훈, 김영록 공개 지지…“통합 난제 풀어갈 대안”
민형배 후보엔 “최소한 예의 저버려”
더불어민주당 전남광주특별시장 본경선에 진출했다가 낙마한 신정훈 후보가 결선에 오른 김영록 후보를 공개 지지하고 나섰다.
신 후보는 9일 오후 자신의 블로그에 게시한 ‘김영록 후보 지지 입장 발표문’을 통해 “오늘 제 미력한 힘을 김영록 후보에게 보태기로 했다”며 “난마와 같이 얽힌 통합의 앞날을 생각하면 농어촌에 대한 감수성과 풍부한 행정 경험을 겸비한 김 후보가 통합의 난제를 풀어갈 현실적 대안이라고 판단했다”고 말했다.
신 후보는 김 후보의 결선 상대인 민형배 후보에 대해선 날을 세웠다.
그는 “경선 과정에서 여론조작에 가까운 막대그래프와 (강기정 후보와의) 단일화 여론조사에 대한 조직적 개입 등 민 후보 측이 보인 투명성과 도덕성에 대한 심각한 회의를 금할 길 없었다”면서 “합법을 가장해 당내 경선의 공정성을 유린하고도 부끄러움이 없다면, 자신의 불리한 지적에 대해서는 묵묵부답으로 일관한다면, 정치인의 정당한 자세는 아니라고 생각한다”고 지적했다.
또 “어제는 이미 오래전에 이탈한 몇몇 신정훈 지지자의 사진이 첨부된 홍보물을 대량 유포하면서 ‘신정훈 캠프 합류’를 운운하는 것은 상대방에 대한 최소한의 예의를 저버린 처사”라며 “자신의 목적을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 민형배 캠프가 그려나갈 전남광주의 미래를 생각만 해도 끔찍한 일이다”고 일갈했다.
끝으로 신 후보는 “나아가 전남광주 통합의 성패는 이재명 정부의 성패와도 직결되는 중대한 문제”라며 “단 한 차례의 시행착오도 허용할 수 없는 절박한 현실에서 광역행정에 대한 경험, 도농통합의 행정수요에 누가 더 부합한가를 생각해달라”고 강조했다.
이처럼 본경선에 올랐던 신 후보가 김 후보를 공개 지지하고 나서면서 결선에 미칠 파급력도상당할 전망이다.
민주당 전남광주특별시장 최종 후보는 오는 12~14일 3일간 치뤄지는 결선 투표를 통해 결정된다. 결선 투표는 권리당원 50%와 안심번호 여론조사 50%가 반영된다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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