한국전기안전공사, 순직 직원 추모공간 제막…“무재해 의지 결집”
순직직원 희생 기리며 무재해 실천 의지 다짐
한국전기안전공사(사장 남화영)는 지난 9일 전북 정읍 인재개발원에서 ‘전기안전기원 추모공간 제막식’을 거행했다.
이번 행사는 전기안전 현장에서 소임을 다하다 순직한 직원들의 헌신을 기리고, 전사적인 무재해 실천 의지를 다지기 위해 마련됐다. 제막식에는 남화영 사장을 비롯한 임직원과 교육생 등 90여 명이 참석해 추모 묵념과 전기안전기원비 제막 등을 진행했다.
특히 이번에 조성된 추모공간에는 창립 이래 순직한 직원 10명의 이름을 새긴 현판이 설치되어 그들의 숭고한 희생을 되새길 수 있도록 했다.
남화영 사장은 “이곳에 새겨진 이름들은 우리가 잊지 말아야 할 책임의 기록”이라며, “안전을 최우선 가치로 삼아 현장의 위험요소를 세심히 살피고, 국민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.
공사는 이번 추모공간 조성을 계기로 재난관리 책임기관으로서 안전문화 확산과 무재해 실현을 위한 노력을 지속할 방침이다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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