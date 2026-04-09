“승자 없는 전쟁… 최대 패자는 네타냐후” 英가디언 분석

네타냐후, 협상서 배제… “정치적 재앙” 비판

휴전 압박에도 트럼프 선회… 이스라엘 패싱

미국과 대대적 작전에도 이란 핵·정권 그대로

대미 공조 균열… 국내 정치 입지도 흔들려

“완전한 승리, 허언”… 존재 이유에 의문 제기

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 지난달 30일(현지시간) 이스라엘 예루살렘 크네세트(의회)에서 열린 본회의에 참석하는 모습. 로이터연합뉴스

“협상 테이블 근처도 못 가”



도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 지난해 10월 13일(현지시간) 이스라엘 예루살렘 크네세트(의회)에서 귓속말로 대화하는 듯한 모습. 로이터연합뉴스

‘올인’한 전쟁… 목표 달성은 ‘제로’



베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(가운데)가 전화 통화를 하는 모습. 이스라엘 총리실이 지난달 17일(현지시간) 공개한 사진. 이스라엘 총리실은 네타냐후 총리가 이란 정권 고위 인사 제거를 지시하는 모습이라고 설명했다. 신화연합뉴스

지형에 익숙한 헤즈볼라와의 지상 충돌을 부를 우려가 있다.

흔들리는 대미 관계… 선거도 위태



신문은 “특히 미국에서는 1960년대 이후 유지돼 온 정치적 합의가 흔들리고 있다”며 “이란 전쟁을 둘러싸고 트럼프를 압박한 이스라엘의 역할은 진보 진영과 강경 우파 모두로부터 비판을 받고 있다”고 설명했다.

유대인 유권자들 사이에서도 이스라엘에 대한 지지는 역사적으로 낮은 수준으로 떨어지는 중이다.

안보 상황이 근본적으로 바뀌기는커녕 그가

약속한 주요 목표를 하나도 달성하지 못한 채 끝날 가능성이 크기 때문이다.

이번 실패가 처음부터 예정된 결과라는 평가도 있다.

이스라엘 일간 하레츠의 아모스 하렐

“현 미국 행정부와 네타냐후 체제의 이스라엘이 공유하는 여러 약점이 드러났다”며 “근거 없는 희망적 사고에 기반한 도박, 피상적이고 미완성된 계획, 전문가 의견 무시, 지도자의 의도에 맞추기 위한 압박적 수단 등이 그것”이라고 지적했다.

지난달 18일(현지시간) 이란 테헤란 엔겔랍 광장에서 한 시민이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 얼굴이 거꾸로 그려진 팻말을 들어올린 모습. 이날 광장에서는 이란 안보 책임자 알리 라리자니와 군함 '아이리스 데나'호 희생자들의 장례식이 열렸다. 로이터연합뉴스