강풍에 컨테이너 문 맞은 30대 병원행… 제주서 사고 속출
9일 제주에서 비와 강풍으로 인한 안전사고가 잇따랐다.
제주소방안전본부에 따르면 이날 오전 7시29분 제주시 한림읍에서 과수원 방풍나무가 쓰러진 것을 시작으로 오후 4시까지 총 29건의 안전사고 신고가 접수됐다.
오전 9시51분에는 제주시 애월읍에서 작업 중이던 30대 남성이 강풍에 갑자기 닫힌 컨테이너 문에 얼굴과 어깨를 맞아 병원으로 이송됐다. 사고가 난 애월읍 일대에는 초속 20㎧ 안팎의 매우 강한 바람이 관측됐다.
오후 1시18분 제주시 조천읍 교래리에서는 숲길 탐방에 나섰던 60대 여성 3명이 불어난 하천에 고립돼 119구조대가 출동했다. 구조대는 로프를 이용해 이들을 모두 구조했으며 건강 상태가 양호해 전원 귀가 조치했다.
오전 11시쯤 제주시 건입동과 제주시 조천읍에서 강풍에 신호기가 추락했고, 오후 1시23분에는 제주시 구좌읍에서 입간판이 넘어졌다.
제주시 애월읍과 구좌읍, 서귀포시 대포동 등 곳곳에서 가로수가 쓰러져 안전조치가 이뤄졌다. 제주시 일도2동에서도 베란다 창문과 공사장 발판이 바람에 날리는 등 도 전역에서 강풍과 호우로 인한 크고 작은 사고가 잇따랐다.
현재 제주 전역에는 호우특보와 강풍특보가 발효 중이다. 오후 3시 기준 한라산 북쪽 지역을 중심으로 순간풍속 초속 20㎧ 안팎의 매우 강한 바람이 불고 있다. 유수암 23.2㎧, 오등 22.6㎧, 산천단 20.8㎧, 한림 18.8㎧, 제주 18.6㎧ 등의 최대 순간풍속이 기록됐다.
제주도에는 내일 오전까지 순간풍속 25㎧ 이상의 강한 바람이 예상된다.
특히 짧은 시간에 방향이 급격하게 바뀌는 돌풍이나 급변풍이 부는 곳이 있어 시설물 관리에 각별한 주의가 필요하다.
강풍과 풍랑으로 인해 항공·해상 운항에도 차질이 빚어지고 있다. 오후 4시 현재 제주공항에서는 항공편 226편이 결항했고, 75편이 지연 운항 중이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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