영원무역, ‘가족친화’로 ESG 경영 가속… 여가부 인증 획득

영원무역그룹, 가족친화경영으로 '여성 근속연수' 대폭 늘었다

지난해 가족친화경영의 일환으로 실시된 영원무역그룹의 Bring Your Kids 행사 사진 (사진=영원무역)

영원무역그룹이 실질적인 일·가정 양립 지원을 통해 지속가능경영의 모범 사례로 주목받고 있다.

2025년 사업보고서에 따르면, 영원무역홀딩스의 여성 평균 근속연수는 11년 5개월로 남성보다 6년 6개월 길었다. 영원무역 또한 8년 4개월을 기록하며 남성 근속연수를 앞질렀다.

그룹은 현재 월 20만 원 육아수당, 임신 근로자 교통비 100만 원, 시차 출근제, 자녀 입학 선물 등 다양한 제도를 운영 중이다. 이러한 노력을 인정받아 지난해 주요 계열사가 여성가족부 '가족친화인증'을 획득했다.

성래은 부회장은 "가족친화정책은 기업 지속가능성의 핵심"이라며 "임직원과 회사가 함께 성장하도록 관련 경영을 더욱 강화할 것"이라고 밝혔다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 영원무역그룹이 실질적인 일·가정 양립 지원을 통해 지속가능경영의 모범 사례로 주목받고 있다.2025년 사업보고서에 따르면, 영원무역홀딩스의 여성 평균 근속연수는 11년 5개월로 남성보다 6년 6개월 길었다. 영원무역 또한 8년 4개월을 기록하며 남성 근속연수를 앞질렀다.그룹은 현재 월 20만 원 육아수당, 임신 근로자 교통비 100만 원, 시차 출근제, 자녀 입학 선물 등 다양한 제도를 운영 중이다. 이러한 노력을 인정받아 지난해 주요 계열사가 여성가족부 '가족친화인증'을 획득했다.성래은 부회장은 "가족친화정책은 기업 지속가능성의 핵심"이라며 "임직원과 회사가 함께 성장하도록 관련 경영을 더욱 강화할 것"이라고 밝혔다.이동희 기획위원 leedh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지