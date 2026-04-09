반토막 난 핀플루언서 추천주… 금융당국, 불공정거래 점검

특히 금양은 상장폐지 사유가 발생해 현재 거래가 정지됐다.

금융당국이 최근 급등락한 종목과 해당 종목을 유튜브 등에서 추천한 핀플루언서(금융+인플루언서) 등에 대해 불공정거래 가능성을 살펴보고 있다. 고점 대비 반 토막 이상 난 주가에 투자자들이 금융당국에 접수한 제보도 적지 않은 것으로 알려졌다.9일 금융당국은 삼천당제약 주가 급등락 과정과 해당 종목을 추천한 핀플루언서 등에 대한 불공정거래 가능성 등을 점검하고 있다. 금융당국 관계자는 “삼천당제약의 여러 가지 논란에 대해 예의주시하고 있다”고 말했다. 금융위원회와 금융감독원은 지난달 23일부터 집중제보 기간을 운영하고 핀플루언서 등의 불공정거래를 점검하고 있다. 혐의가 발견되면 즉시 조사에 착수할 계획이다.삼천당제약은 경구용 인슐린과 비만약 기대감으로 올해만 주가가 5배 이상 뛰면서 한때 코스닥 시가총액 1위에 올랐던 종목이다. 전인석 삼천당제약 대표의 2500억원 규모의 블록딜(시간 외 대량매매) 계획 발표 이후 공개된 미국 파트너사와의 라이선스 계약 등을 놓고 거래 상대방과 계약 구조 등 핵심 내용이 충분히 공개되지 않았다는 점 등이 논란이 되며 투자심리가 급격하게 식었다.시장 일각에서는 유튜브를 통해 삼천당제약을 추천한 언론인 출신 핀플루언서 A씨에 대한 비판도 나온다. 그가 가진 시장 영향력을 고려하면 도의적 책임에서 자유롭기 어렵다는 지적이다. A씨는 올해 초 ‘40조원 인슐린시장의 게임체인저, 먹는 알약 개발’ ‘삼천당제약의 거대한 비전과 계획, 그리고 향후 투자 로드맵’ 등의 제목의 영상으로 삼천당제약에 대한 긍정적인 시각을 공유했다. 최근 언론에서 제기한 의혹에 대해서도 악의적 보도나 왜곡 보도 등이라 주장하며 개인 투자자의 전폭적인 지지를 얻고 있다.하지만 삼천당제약 주가가 고점 대비 절반 이상 고꾸라지면서, A씨를 추종한 개인 투자자의 손실도 커졌다. 그는 과거 이차전지 관련 종목인 금양과 중앙첨단소재, 바이오 젬백스 등을 보유하면서 유튜브를 통해서 회사를 소개하고 추천했다. 이들 종목 역시 그의 추천 이후 급증했지만, 결국 급락하며 비슷한 패턴이 반복됐다는 지적이 나온다.국내뿐 아니라 해외 종목에서도 유사한 흐름이 나타나고 있다. 미국 주식 ‘비트마인 이머전 테크놀로지’도 유튜브를 통해 서학개미에 이름을 알린 종목이다. 지난해만 국내 투자자가 2조원 가까이 순매수했다. 이는 구글 모회사인 알파벳(약 3조원) 다음으로 큰 규모로 이례적이다. 이는 톰리 비트마인 의장이 한국계 미국인으로, 국내 유명 경제 유튜브 채널에 수차례 출연하면서 신뢰를 얻은 덕분으로 풀이된다. 비트마인 주가는 최근 6개월 수익률은 –63.58%로 부진한 성과를 내고 있다.이광수 기자 gs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지