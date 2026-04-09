전북지사 경선 ‘식사비 대납’ 공방 격화…안호영 “재감찰·중단” vs 이원택 “수사로 규명”

청년 간담회 성격·이석 여부 놓고 충돌

민주당 “무혐의” 판단에도 논란 지속

더불어민주당 안호영(왼쪽부터), 이원택 전북특별자치도지사 출마예정자가 6일 전주MBC 스튜디오에서 열린 본경선 후보자 합동토론회에서 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 전북지사 경선이 진행 중인 가운데 ‘식사비 제3자 대납 의혹’을 둘러싼 후보 간 공방이 격화하고 있다. 당 감찰 결과 ‘무혐의’ 판단이 내려졌지만, 해석을 둘러싼 충돌이 이어지며 경선 변수로 부상하는 흐름이다.



안호영 후보는 9일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “이원택 후보의 대납 의혹 해명이 거짓이라는 의혹이 커지고 있다”며 “중앙당은 즉각 재감찰에 착수하고 결과가 나올 때까지 경선을 중단해야 한다”고 주장했다.



안 후보는 특히 청년 정책 간담회 성격과 관련해 “이 후보 해명과 배치되는 정황이 확인된다”고 밝혔다.



일부 참석자가 “이 후보 요청으로 진행된 자리로 들었다”는 취지로 인터뷰했고, 이 후보 측 인사가 간담회 참석을 요청하며 ‘소통 자리’라고 설명했다는 점을 근거로 들었다.



이 후보의 이석 시점도 쟁점으로 제기됐다. 안 후보는 “식사 이후에도 이 후보와 함께 사진을 찍었다는 증언이 있다”며 “현장 상황이 해명과 다를 가능성이 있다”고 주장했다.



이에 대해 이원택 후보는 같은 날 입장문을 내고 “간담회를 요청하거나 비용 대납을 지시한 사실이 없다”며 의혹을 전면 부인했다.



이 후보는 “객관적 사실에 근거하지 않은 일방적 주장은 흑색선전으로 변질될 수 있다”며 “CCTV 복원과 거짓말탐지기 조사 등을 포함한 신속한 수사로 진실을 가리자”고 밝혔다.



간담회 성격에 대해서도 “지역 청년들의 요청으로 마련된 자리”라며 “특정 후보를 위한 모임이 아니라 정책과 현안을 논의하는 자리였다”고 설명했다. 이석 여부와 관련해서는 “사전에 예정된 일정으로 간담회 도중 자리를 떠났다”고 반박했다.



앞서 민주당은 해당 의혹에 대해 감찰을 진행한 뒤 ‘무혐의’로 판단했지만, 양측 주장이 엇갈리면서 논란은 이어지는 상황이다.



민주당은 8일부터 10일까지 사흘간 전북지사 후보 선출을 위한 본경선을 진행 중이다. 경선은 권리당원 투표 50%와 일반 여론조사 50%를 합산해 최종 후보를 결정한다.



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당 전북지사 경선이 진행 중인 가운데 ‘식사비 제3자 대납 의혹’을 둘러싼 후보 간 공방이 격화하고 있다. 당 감찰 결과 ‘무혐의’ 판단이 내려졌지만, 해석을 둘러싼 충돌이 이어지며 경선 변수로 부상하는 흐름이다.안호영 후보는 9일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “이원택 후보의 대납 의혹 해명이 거짓이라는 의혹이 커지고 있다”며 “중앙당은 즉각 재감찰에 착수하고 결과가 나올 때까지 경선을 중단해야 한다”고 주장했다.안 후보는 특히 청년 정책 간담회 성격과 관련해 “이 후보 해명과 배치되는 정황이 확인된다”고 밝혔다.일부 참석자가 “이 후보 요청으로 진행된 자리로 들었다”는 취지로 인터뷰했고, 이 후보 측 인사가 간담회 참석을 요청하며 ‘소통 자리’라고 설명했다는 점을 근거로 들었다.이 후보의 이석 시점도 쟁점으로 제기됐다. 안 후보는 “식사 이후에도 이 후보와 함께 사진을 찍었다는 증언이 있다”며 “현장 상황이 해명과 다를 가능성이 있다”고 주장했다.이에 대해 이원택 후보는 같은 날 입장문을 내고 “간담회를 요청하거나 비용 대납을 지시한 사실이 없다”며 의혹을 전면 부인했다.이 후보는 “객관적 사실에 근거하지 않은 일방적 주장은 흑색선전으로 변질될 수 있다”며 “CCTV 복원과 거짓말탐지기 조사 등을 포함한 신속한 수사로 진실을 가리자”고 밝혔다.간담회 성격에 대해서도 “지역 청년들의 요청으로 마련된 자리”라며 “특정 후보를 위한 모임이 아니라 정책과 현안을 논의하는 자리였다”고 설명했다. 이석 여부와 관련해서는 “사전에 예정된 일정으로 간담회 도중 자리를 떠났다”고 반박했다.앞서 민주당은 해당 의혹에 대해 감찰을 진행한 뒤 ‘무혐의’로 판단했지만, 양측 주장이 엇갈리면서 논란은 이어지는 상황이다.민주당은 8일부터 10일까지 사흘간 전북지사 후보 선출을 위한 본경선을 진행 중이다. 경선은 권리당원 투표 50%와 일반 여론조사 50%를 합산해 최종 후보를 결정한다.GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지