포항 ‘바이오 특화단지 1호 기업’ 에이엔폴리, 본사·공장 준공
경북 포항시가 ‘국가첨단전략산업 바이오 특화단지’로 지정된 이후 1호 바이오 기업이 입주하면서 지역 바이오산업의 새로운 전기를 맞았다.
포항시는 9일 북구 흥해읍 포항융합기술산업지구에서 친환경 신소재 전문기업 에이엔폴리의 본사 및 공장 준공식을 하고 본격 가동에 들어갔다고 밝혔다.
이날 행사에는 경상북도와 포항시, 유관기관 및 기업 관계자 등 100여 명이 참석해 지역 첨단산업 도약의 출발을 함께했다.
이번에 완공된 신규 공장은 부지면적 약 4400㎡ 규모로, 연간 1000t 이상의 나노셀룰로오스를 생산할 수 있는 설비를 갖췄다. 에이엔폴리는 포항지식산업센터에서 구축한 상용화 기반을 토대로 대규모 생산 인프라를 확충, 자체 생산시설을 마련했다는 점에서 의미가 크다.
나노셀룰로오스는 식물자원에서 추출되는 친환경 소재로, 강철보다 강하면서도 가볍고 생분해가 가능해 플라스틱 대체재는 물론 바이오 의료기기, 이차전지 등 다양한 산업 분야에서 활용되는 핵심 전략 소재다.
에이엔폴리는 왕겨 기반의 독자적인 추출 기술을 바탕으로 ‘CES 2024 혁신상’ 수상과 ‘포브스 아시아 100대 유망기업’ 선정 등 세계 시장에서도 기술력을 인정받았다.
시는 이번 준공을 계기로 바이오 신소재를 차세대 핵심 산업으로 육성하고, 포항융합기술산업지구를 중심으로 조성 중인 바이오 클러스터에 관련 기업 유치와 국가사업 발굴에 박차를 가할 계획이다.
노상철 에이엔폴리 대표는 “지역사회의 지원으로 연구실 단계의 기술을 산업현장에서 대량 생산할 수 있는 수준으로 발전시킬 수 있었다”며 “양산 체계 구축을 통해 글로벌 시장을 선도하는 친환경 소재 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.
이상엽 포항시 일자리경제국장은 “에이엔폴리와 같은 혁신 강소기업이 글로벌 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 기업하기 좋은 환경 조성에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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