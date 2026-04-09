“국민의힘 최고위원직을 상대 후보 비방하는데 악용”
국민의힘 경북도지사 경선 막바지…이철우·김재원 서로 “사퇴하라” 공방 격화
국민의힘 경북도지사 공천 경쟁이 막바지로 치달으면서 김재원·이철우(가나다순) 예비후보 간 공방전이 격화되고 있다.
김 예비후보는 이 예비후보의 불법보조금 지급 의혹과 공직선거법 위반 혐의를 주장하며 연일 공세를 높이고 있고 이 예비후보는 국민의힘에 김 예비후보의 경북도지사 경선 후보 자격을 박탈할 것을 요구하고 나섰다.
이 후보는 9일 국민의힘 경북도당에서 기자회견을 열고 “김 후보가 저와 관련된 수사 사건을 두고 계속해서 비방과 흑색선전, 인신공격성 발언을 이어가고 있다”며 “김 후보는 이 사건의 관계자가 아니기 때문에 수사 진행 경과와 실제 내용에 대해 정확히 알지 못하는 데도 일부 언론 보도의 단편적인 내용과 확인되지 않은 주변 이야기를 짜깁기해 마치 사실인 것처럼 몰아가고 있다”고 밝혔다.
이어 “어제 김 후보는 기자회견을 열고 마치 경찰의 보완 수사 과정에서 새로운 혐의가 추가되면서 사건이 확대된 것처럼 주장했으나, 이는 사실과 다르고 경찰 수사는 처음부터 지금까지 혐의 적용에 변화가 없다”고 반박했다.
또 “오늘 아침 열린 국민의힘 최고위원회의에서까지 공개 발언을 통해 저를 비방하는 믿을 수 없는 행동을 벌였고 상대 후보를 비방하는 데 최고위원직을 악용했다”며 “국민의힘은 즉시 김 후보의 경선 후보 자격을 박탈하거나 최고위원 직위에서 제명하고 징계해 달라”고 요청했다.
김 후보는 앞서 전날 국민의힘 경북도당에서 기자회견을 열고 “이 후보가 언론 입막음용 불법보조금 지급 의혹에 대한 경찰의 2차 보완 수사를 거쳐 지난 1일 자로 기존의 업무상 배임 혐의 외에도 공직선거법 위반 혐의가 추가돼 검찰에 송치된 것으로 알려졌다”고 주장했다.
그러면서 “기소는 시간문제인데 일반적으로 보완 수사를 거친 재송치 건은 1∼2개월 이내에 처리된다”며 “문제는 공직선거법 위반 혐의가 추가됐다는 점이며 재판 결과에 따라 보궐선거 가능성이 있다는 뜻”이라고 덧붙였다.
김 후보는 9일 오전 국민의힘 최고위에서 경쟁자인 이 후보의 인터넷 언론사 특혜성 보조금 지원 의혹 등을 언급하며 “만약에 이 후보가 우리 당의 후보가 돼 본선에 진출하면 선거 기간 내내 검찰의 기소, 좌파 언론과 더불어민주당의 파상공세를 받을 것”이라며 “당의 명운이 걸린 사안이어서 어쩔 수 없이 공개적으로 문제를 제기함을 양해해 주시기를 바란다”고 말했다.
이어 입장문을 내고 “그동안 이 후보는 TV토론과 기자회견에서 과거 민사사건을 가져와 허황된 해명을 하거나 ‘소설이다, 엉터리다’만 반복하고 있다”며 “당이 위기에 빠지거나 전국의 지방선거에 타격을 줄 수도 있을 정도로 이 후보의 사법 리스크는 가볍지 않고 제대로 소명할 자신이 없으면 이 기회에 이 후보가 스스로 사퇴하는 것이 마땅하다”고 주장했다.
두 후보 간 비방전이 거세지는 가운데 국민의힘은 오는 12일과 13일 1·2차 여론조사를 실시하고 14일 경북도지사 후보자를 발표할 예정이다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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