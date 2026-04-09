울산 현대중공업 특수선사업부 잠수함 화재… 작업자 1명 실종
잠수함 수리 중 발전기 스파크로 발화
울산 HD현대중공업 내 특수선사업부에서 수리 중이던 잠수함에 화재가 발생해 소방당국이 진화 및 인명 수색에 나섰다.
9일 오후 1시 58분쯤 울산시 동구 HD현대중공업 특수선사업부 내 안벽에 계류 중이던 잠수함에서 불이 났다.
소방당국에 따르면 사고 당시 잠수함 내부에서는 총 47명의 작업자가 정비 업무를 수행 중이었던 것으로 파악됐다.
화재 발생 직후 46명은 신속히 대피했으나, 나머지 작업자 1명은 현재까지 소재가 확인되지 않아 소방대원들이 내부 수색을 벌이고 있다.
이번 화재는 잠수함 본체 내부에 위치한 발전기를 수리하던 중 스파크가 튀면서 시작된 것으로 추정된다.
신고를 받고 출동한 119 구조대는 화재 진압과 함께 실종된 작업자를 찾기 위해 특수 구조 인력을 잠수함 내부 및 인근 수중으로 투입했다.
경찰과 소방당국은 인명 구조 작업을 마치는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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