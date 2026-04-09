로저스 쿠팡 대표 중소상공인 면담 “중동 정세 불안 관련 현장 목소리 청취”

해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 지난 8일 충북 청주시의 중소제조사 상품 공정을 둘러보고 있다. 쿠팡 제공

근 중동 정세 불안과 환율·에너지 가격 변동으로 부담이 커진 지역 중소 제조 협력업체들을 찾아 현장의 목소리를 청취하기 위한 것”이라고 설명했다.

로저스 대표는 지난 8일 청주의 한 곡류 가공업체를 방문해 충청권 중소상공인 5개사 대표들과 만나 주요 현안에 대해 의견을 나누고, 생산 현장을 직접 둘러봤다.