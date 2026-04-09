‘마약 집유 중 시속 182㎞ 음주운전’ 남태현, 징역 1년 실형
벌금 100만원…법정 구속 면해
마약 투약으로 인한 집행유예 기간 중 음주운전 사고를 낸 아이돌 그룹 위너 출신 가수 남태현(31)씨가 1심에서 실형을 선고받았다. 다만 법정 구속은 면했다.
서울서부지법 형사11단독(부장판사 양은상)은 9일 도로교통법 위반 혐의로 기소된 남씨에게 징역 1년에 벌금 100만원을 선고했다. 재판부는 “피고인이 음주운전으로 벌금형 이상을 확정받고 10년 이내에 음주운전했으며 마약류관리법 위반으로 집행유예 기간 중 범행을 저질러 비난 가능성이 크다”며 “도로·교통상의 위험이 커 엄중하게 처벌해야 하는 점 등을 참작했다”고 양형 이유를 밝혔다. 다만 증거 인멸과 도망의 염려가 없다며 법정 구속하지는 않았다.
남씨는 지난해 4월 27일 오전 4시10분쯤 강변북로 일산 방향 동작대교 인근에서 앞 차량을 추월하려다 중앙분리대를 들이받은 사고를 냈다. 당시 인명피해는 발생하지 않았으나 남씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었다. 남씨는 음주운전 외에도 사고 당시 제한 속도 시속 80㎞인 도로에서 182㎞로 운전한 혐의(제한속도 위반)도 받는다.
남씨는 2024년 1월 마약 투약 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 음주 사고 당시 집행유예 기간이었다. 그는 2023년 7월에도 음주운전으로 벌금 600만원 약식명령을 받았다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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