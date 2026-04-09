포천 내촌취수장 폐지 승인…12년 개발규제 해소 청신호
공장설립 제한지역 3.14㎢ 개발 기대
경기 포천시가 내촌취수장 폐지 승인으로 12년간 지속된 개발 규제 해소의 전기를 마련했다.
시는 수도정비기본계획(부분) 변경안이 지난 8일 정부 최종 승인을 받으면서 내촌취·정수장 폐지 추진이 결실을 맺었다고 9일 밝혔다. 이에 따라 약 3.14㎢ 규모의 공장설립 제한지역 해소 기반이 마련되며, 지역 개발 여건이 크게 개선될 전망이다.
내촌취수장은 왕숙천 지하수를 취수원으로 1994년 준공돼 하루 1100㎥의 수돗물을 공급해 왔으나, 2009년 광역상수도 보급 이후 운영이 중단됐다.
이후 2010년 수도법 시행령 개정으로 취수시설 반경 1㎞ 이내가 공장설립 제한지역으로 지정되면서, 실제 가동되지 않는 시설임에도 장기간 개발 규제의 원인으로 작용해 왔다. 이로 인해 지역 주민들은 지속적으로 시설 폐지와 규제 해제를 요구해 왔다.
시는 문제 해결을 위해 2014년부터 수도정비기본계획 변경을 추진하며 관계기관과 협의를 이어왔고, 이번 승인으로 규제 해소의 제도적 기반을 확보하게 됐다. 특히 포천~화도 고속도로 등 주변 교통 인프라와 연계한 개발 가능성이 열리면서 산업 및 지역경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
다만 실제 공장설립 제한지역 해제를 위해서는 경기도의 내촌취수장 폐지 인가를 받은 뒤 정부에 제한지역 해제를 별도로 신청해야 하는 절차가 남아 있다.
시 관계자는 “향후 관계기관과 협의를 이어가며 규제 완화를 조속히 마무리하고, 안정적인 수도 공급 체계를 유지하는 동시에 지역개발과 주민 불편 해소로 이어지도록 행정력을 집중할 방침”이라고 밝혔다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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