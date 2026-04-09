이 대통령 “국민과 직접 대화 중요” 이훈기 의원 공개 칭찬
이재명 대통령, 이훈기 의원 소통 행보 공개 칭찬
이훈기 의원, ‘금요일 동네 한 바퀴’ 운영 100회 맞아
이재명 대통령이 이훈기 더불어민주당 의원의 현장 소통 행보를 공개 칭찬했다.
이 대통령은 지난 8일 밤 X(엑스·구 트위터)에 글을 올려 “이훈기 의원님 잘 하십니다”는 글을 올렸다. 그러면서 이 의원의 ‘금요일의 동네 한 바퀴’ 활동 기사를 공유했다. 그러면서 “국민과 직접 대화는 정말 중요하다”며 “정치는 국민이 한다”고 강조했다.
‘금요일 동네 한 바퀴’는 이 의원이 초선 의원으로 국회에 입성한 이후 2024년 6월부터 시작한 현장 소통 활동이다. 이 의원은 지난 3일 동네 한 바퀴 활동 100회를 맞아 총 100만보, 약 900km를 걸으며 주민 8만여명과 700여시간 소통했다고 밝혔다.
인천 남동을을 지역구로 하는 이 의원은 현장 소통이 통학로 개선, 체육시설 보수 예산 확보, 생활편의시설 확충 등 실제 지역 민원 해결로 이어졌다고 말했다. 이 의원은 “대통령께서 직접 현장정치의 의미를 짚어주신 것은 큰 격려이자 더 큰 책임”이라며 “앞으로도 더 낮은 곳에서 더 가까이 주민을 만나며 민생의 답을 찾겠다”고 밝혔다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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