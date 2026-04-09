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“로또 왜 안줘?”…식당 칼부림 50대, 1심서 무기징역

입력:2026-04-09 15:20
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서울북부지방법원. 연합뉴스


서울 강북구 한 식당에서 현금결제 고객에게 주는 복권을 받지 못했다며 식당 주인을 살해한 50대 남성이 1심에서 무기징역을 선고받았다.

서울북부지법 형사합의14부(오병희 부장판사)는 9일 살인·살인미수 혐의로 구속기소 된 김모(59)씨에게 무기징역을 선고하고 위치추적 전자장치 15년 부착을 명령했다. 재판부는 “피고인은 1000원짜리 로또를 안 준다고 주인 부부에게 시비를 걸고 잔혹하게 공격해 죄질이 매우 불량하다. 영원히 격리해 사회의 안전과 질서를 유지할 필요가 있다”고 선고 사유를 밝혔다.

김씨는 지난해 10월 서울 강북구 수유동의 한 식당에서 1000원짜리 복권을 받지 못했다는 이유로 주인 부부에게 흉기를 휘둘러 아내를 숨지게 하고, 남편에게 전치 6주의 중상을 입힌 혐의를 받고 있다.

이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr

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