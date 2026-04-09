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[속보] HD현대중 울산조선소 잠수함 화재…“실종자 1명 수색 중”

입력:2026-04-09 15:16
수정:2026-04-09 16:04
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HD현대중 울산조선소 잠수함 화재, 정비 중 발생…“실종자 1명 수색 중

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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