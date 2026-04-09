시사 전체기사 [속보] HD현대중 울산조선소 잠수함 화재…“실종자 1명 수색 중” 입력:2026-04-09 15:16 수정:2026-04-09 16:04 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 HD현대중 울산조선소 잠수함 화재, 정비 중 발생…“실종자 1명 수색 중한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 1145 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독]한동훈, 부산북갑 서병수 회동…“韓과 연대, 당은 무공천해야” 2 [단독] 정원오 칸쿤 동행 직원 중용되자 옛 동료가 해촉 민원 3 장동혁 “‘중국 추경’ 드러나…엉터리 예산 다 뺄 것” 4 李대통령, 하정우 차출론에 “하GPT, 작업 넘어가면 안 돼” 5 [속보] 李대통령 “기업 보유 비업무용 부동산에 대대적 부담 검토” 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 의원님이 농사?… 63명 농지 보유 2 [단독] 방치된 채 잡초 무성한 수도권 빈 땅… 실제 경작과는 거리 멀어 3 [르포] 양도세 중과 D-30…현금 부자들의 성벽, 끊어진 연쇄이동사슬 4 “로봇세·주 4일제·전국민 기금”… ‘초지능 시대’ 오픈AI 파격 제안 5 삼천당제약에 덴 코스닥 액티브 ETF ‘비명’ 해당분야별 기사 더보기 1 “골든타임 48시간, 최대한 생포” 탈출 늑대 이틀째 수색 2 “삼겹살에 오돌뼈가”…아내 1시간 엎드려뻗쳐 시킨 남편 구속 3 [속보] ‘장모 살해·캐리어 유기’ 사위 신상 공개…26세 조재복 4 대전 동물원 탈출 늑대… “닭 2마리 먹어 허기지진 않아” 5 벚꽃 구경 여성 팔 깨문 日 남성, 연행 중 사망해 논란 해당분야별 기사 더보기 1 휴전 아슬아슬…“호르무즈 다시 폐쇄, 대체항로 발표” 2 창구 닫고 버티던 이란, 수락 왜… “파키스탄 중재 노력·中 막판 개입” 3 ‘친미 과시’ 日, 호르무즈 통과시켜준 이란… 특별대우? 4 우주비행사들이 찍은 달의 뒷면…우주 일식도 관측 5 이란, 호르무즈 통행료 징수에 …“합작사업 고려” 맞장구친 트럼프 해당분야별 기사 더보기 1 한국 축구 ‘천안 시대’ 열렸다…코리아풋볼파크 개관 2 메릴 스트립 “손주들 ‘케데헌’ 빠져”…앤 해서웨이 “韓, 문화 리더” 3 전지현, 좀비물 ‘군체’로 11년 만에 스크린 복귀 4 차은우, ‘200억 탈세 의혹’ 2차 사과…“세금 모두 납부했다” 5 메릴 스트립 “손주들 ‘케데헌’ 빠져” 앤 해서웨이 “한국, 문화 리더” 해당분야별 기사 더보기 1 주사 대신 하루 한 알…‘먹는 비만약’ 경쟁 본격화 2 죽음을 이해하려는 로봇 장의사, 그 인간적인 시선 3 [오늘 뭐 먹지] 막 씻어낸 초록빛… 씹으면 아삭아삭, 겨울을 건너온 향기 4 [단독] 올해 아비뇽 페스티벌이 선택한 한국 예술가들은 누구? 5 [특별기고] 낯설어 놓치기 쉬운 폼페병, 조기 진단이 중요한 이유 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] ‘탁 치니 억’ 박처원 등 고문 경찰 5명 서훈 취소 검토 대전 동물원 탈출 늑대… “닭 2마리 먹어 허기지진 않아” 李대통령, 하정우 출마설에 “하GPT, 작업 넘어가면 안 돼” “옷 벗어!”… 여친 납치해 차 안에서 가혹행위 한 50대 ‘실형’ 휴전 아슬아슬…“호르무즈 다시 폐쇄, 대체항로 발표” 한밤 경인고속도로 역주행 50대女, 사고 수습하다 참변 수십㎞ 밖 ‘심장 소리’ 들었다… 실종 미군 구한 CIA 유령 장비 [단독]한동훈, 부산북갑 서병수 회동…“韓과 연대, 당은 무공천해야” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요