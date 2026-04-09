전주한지, 창덕궁 연경당 입혔다…전통 공법으로 원형 복원
815㎡ 도배 시공 완료
1만장 투입…국가유산 수리 적용
전주한지가 조선 궁궐 건축에 다시 쓰이며 전통 소재의 활용 가능성을 넓히고 있다. 국가유산 복원 현장에 지역 특산품이 적용됐다는 점에서 상징성이 크다.
전북 전주한지협동조합은 서울 종로구 와룡동에 위치한 창덕궁 연경당 권역 도배 공사를 마무리했다고 9일 밝혔다. 공사는 신협중앙회 후원으로 진행됐다.
도배는 연경당 안채와 사랑채, 선향제, 내·외행랑 등 주요 건물을 대상으로 이뤄졌다. 시공 면적은 815㎡ 규모로, 전주한지 약 1만장이 사용됐다.
공사는 국가유산 수리 원칙에 따라 원형 유지에 중점을 두고 진행됐다. 기존 재료와 동일한 재질의 한지를 사용하고 초배·재배·정배 등 전통 도배 기법을 그대로 적용했다.
장판지 시공 이후 콩댐과 들기름 먹임 등 전통 방식도 재현했다. 창호 마감까지 전통 공법을 유지해 건축물의 완성도를 높였다는 평가다.
전주시 관계자는 “전통 방식으로 제작된 전주한지가 궁궐에 적용된 것은 품질과 가치를 인정받은 결과”라며 “민간 협력을 확대해 한지 산업의 활용 범위를 넓혀 나가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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