파주시 교육발전특구 정식 지정 박차…‘교육도시’ 도약
돌봄·진로·공교육 혁신 결합
파주형 교육모델 고도화 추진
경기 파주시는 교육발전특구 시범 3년 차를 맞아 74억원의 국비를 투입해 돌봄·공교육·진로를 결합한 ‘파주형 교육모델’을 고도화하며 정식 지정에 속도를 내고 있다고 9일 밝혔다.
시는 지난해 교육발전특구 시범사업 성과평가에서 최우수 사례로 선정돼 추가 사업비 10억원을 확보하며 교육도시로서 경쟁력을 입증한 데 이어, 올해는 교육 체계 전반을 한층 강화하는 데 주력하고 있다.
심리·정서 회복을 지원하는 ‘보다듬학교’와 이주배경 학생을 위한 다문화 특화 돌봄센터를 본격 운영하고, 고등학생 대상 ‘대학 학과 체험 캠프’를 새롭게 추진해 정책 완성도를 높일 계획이다.
돌봄 분야에서는 ‘파아랑학교’와 다함께 돌봄센터를 중심으로 한 밀착형 통합 시스템이 확대된다. ‘파아랑학교’는 어린이집까지 대상을 넓혀 유아부터 초등 저학년까지 이용 가능한 거점형 방과후 돌봄시설로 운영되며, 유치원·어린이집·초등학교를 연계한 유보통합 모델로 자리 잡고 있다.
다문화 학생 비율이 높은 지역에는 초등학교 내 돌봄센터를 운영해 야간까지 돌봄과 함께 문화·언어 통합 프로그램을 제공하며 맞춤형 교육을 강화하고 있다.
공교육 경쟁력 강화를 위한 정책도 병행된다. 학교 부적응 학생을 위한 정서 회복 프로그램 ‘보다듬학교’는 상담기관과 협력해 공유학교 형태로 운영되며, 맞춤형 상담 프로그램을 통해 학습뿐 아니라 심리 안정까지 지원한다.
중학교 창의적 체험활동 지원 사업은 읍면 지역에서 동 지역까지 확대돼 체육·예술·진로 프로그램을 포함한 다양한 교육 기회를 제공하고, 지역 간 교육 격차 해소에도 기여할 전망이다. 또한 과대·과소학교 특색 지원 사업을 확대해 지역별 학교 여건에 맞춘 교육과정을 운영하고, 학생 맞춤형 학습 환경 조성을 지속 추진한다.
진로 교육 분야에서는 대학과의 협력 기반이 강화된다. 시는 서영대학교와 두원공과대학교에 이어 동국대학교까지 협력 범위를 넓혀 인공지능과 모빌리티 등 미래 산업 분야 체험 교육을 확대한다. 더불어 서울대학교, 이화여자대학교 등과 협약을 맺고 고등학생 대상 학과 체험 캠프를 운영해 진로 설계 역량을 높일 계획이다.
이와 함께 대학 유치를 위한 제도적 기반도 마련되고 있다. 관련 조례안이 시의회를 통과함에 따라 타당성 조사와 기본계획 수립이 추진되며, 장기적으로 지역 내 고등교육 인프라 확충에도 속도가 붙을 전망이다.
시는 돌봄부터 공교육 혁신, 대학 연계 진로 교육까지 아우르는 ‘파주형 교육발전특구’ 모델을 내실화해 지역 인재 양성 기반을 강화할 방침이다.
시 관계자는 “교육발전특구 시범 선도지역 3년 차를 맞아 파주만의 차별화된 교육 체계를 완성하고, 교육발전특구 정식 지정을 위한 준비에 만전을 기할 계획이다”라고 밝혔다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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