경찰, 전남·광주특별시장 선거범죄 수사…민형배 ‘지지율 허위 기재’ 의혹도
민형배 후보 측 허위 지지율 홍보물 배포…공직선거법 위반 의혹 수사
경찰 “선거 공정성 훼손 행위 엄정 수사할 것”
민주당 경선 단일화 후보 역선택 유도 의혹도 포함
광주경찰청이 전남·광주 통합특별시장 선거 과정에서 발생한 주요 선거범죄에 대해 직접 수사에 나선다.
9일 광주경찰청에 따르면 선거 관련 사건의 중대성을 고려해 일선 경찰서에 배당하지 않고 반부패경제범죄수사대가 사건을 전담 수사하기로 했다.
경찰은 그동안 각 경찰서에 산발적으로 접수된 사건들을 순차적으로 넘겨받아 일괄 수사할 방침이다. 대상 사건에는 더불어민주당 당내 경선 과정에서 불거진 ‘허위 지지율 홍보물 유포’와 ‘단일화 후보 역선택 유도’ 의혹 등이 포함된 것으로 알려졌다.
경찰은 정당별 후보 선출 이후에도 수사를 진행할 계획이다. 이번 수사 대상에는 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 예비후보인 민형배 후보 캠프 측도 포함됐다.
민 후보 측은 과거 여론조사 수치를 당내 예비경선 지지율인 것처럼 표현해 유포한 혐의(공직선거법 위반 및 허위사실 공표)로 수사선상에 오른 상태다.
광주경찰청은 지난달 31일 해당 사안에 대해 본격적인 수사에 착수했다. 민 후보 캠프 측은 민주당 예비경선 직후인 지난달 20일 SNS와 문자메시지 등을 통해 지지자들에게 홍보물을 배포했다. 해당 홍보물에는 민 후보가 33.4%의 지지율을 기록한 것처럼 보이는 수치가 포함됐다.
그러나 이 수치는 실제 경선 결과와는 무관한 것으로 확인됐다. 지난 1월 광주지역 한 언론사가 실시한 여론조사 결과 가운데 전남을 제외한 광주 지역 응답만을 별도로 추출해 재구성한 수치였던 것으로 파악됐다.
이와 관련해 해당 홍보물에는 출처와 성격이 작은 글씨로 표기돼 있었으나, 유권자들이 이를 실제 경선 득표율로 오인할 가능성이 있다는 지적이 제기돼 왔다.
경찰은 관련 자료 분석과 함께 유포 경위 및 고의성 여부 등을 집중적으로 들여다볼 방침이다. 경찰 관계자는 “선거의 공정성을 훼손할 수 있는 행위에 대해서는 엄정하게 수사할 방침”이라고 밝혔다.
광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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