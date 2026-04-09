서울 아파트값 상승폭 3주 만에 축소…강남 3구는 7주째 약세
서울 아파트 매매가격 상승세가 3주 만에 다시 꺾였다. ‘강남 3구(서초·강남·송파구)’ 아파트값은 7주 연속 약세를 면치 못하고 있다.
9일 한국부동산원이 발표한 ‘4월 첫째 주(4월 6일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향’에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.10% 상승했다. 서울 아파트값 상승률은 지난 2월 첫째 주 이후 7주 연속 둔화하며 0.05%까지 떨어졌다가, 최근 2주간 0.12%까지 확대됐으나 이번주 들어 3주 만에 다시 축소로 돌아섰다.
부동산원 측은 “관망 분위기로 거래가 다소 주춤하는 지역과 역세권·대단지, 재건축 추진 단지 중심으로 일부 상승 흐름을 보이는 지역이 혼재하는 가운데 서울 전체적으로는 상승세를 유지했다”고 설명했다.
자치구별로 보면 강남 3구의 약세가 두드러졌다. 서초구(-0.06%)는 직전 주 대비 하락 폭이 0.04% 포인트, 송파구(-0.02%)는 0.01% 포인트 각각 확대됐고, 강남구(-0.10%)는 하락 폭이 0.12% 포인트 줄었으나 여전히 마이너스 변동률을 기록 중이다.
그간 강남권 약세를 상쇄하며 서울 전체 상승을 이끌었던 비강남과 외곽 지역의 상승세도 다소 누그러진 모습이다. 하락세인 강남 3구를 제외하고 이번 주 서울 25개 자치구 중 상승 폭이 확대된 곳은 4곳에 불과했다. 지난 3주간 약세였던 성동구(0.04%)와 직전 주 보합이었던 강동구(0.01%)가 상승 전환했고, 양천구(0.12%)와 동작구(0.07%)는 오름폭이 커졌다.
반면 용산구(0.00%)는 다시 보합세로 돌아섰고, 노원구(0.18%)는 상승률이 0.06%포인트 낮아지는 등 대다수 지역의 오름폭이 줄었다. 강서구(0.25%)가 가양·염창동 일대 주요 단지 위주로 오르며 서울 내 최고 상승률을 기록했고 성북구(0.23%), 구로구(0.23%), 서대문구(0.22%), 종로구(0.20%) 등이 뒤를 이었다.
수도권(0.07%)에서는 경기(0.07%)의 상승 폭이 소폭 축소됐으나 광명시(0.38%), 안양 동안구(0.27%) 등은 높은 오름세를 보였다. 인천(0.02%)은 하락에서 보합으로 돌아섰다. 비수도권(0.01%)은 5대 광역시(0.00%) 보합, 세종(-0.04%) 하락, 8개 도(0.03%) 상승으로 엇갈렸다. 이를 합친 전국 아파트 매매가격 상승률은 0.04%를 기록했다.
한편 전국 아파트 전셋값은 전주 대비 0.09% 상승했다. 서울(0.16%)은 봄 이사 철을 맞아 전반적인 임차 문의가 늘고 매물은 부족한 가운데 강북구(0.29%), 노원구(0.26%), 송파구(0.25%) 위주로 올랐다. 반면 강남구(-0.04%)는 대치·개포동 일대 다주택자 급매물이 풀리며 작년 4월 첫째 주 이후 51주 만에 하락 전환해 눈길을 끌었다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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