‘정원문화 한 눈에’ 2026청주가드닝페스티벌

내달 7일부터 나흘간 생명누리공원

정원디자이너 윤선미 작가 등 참여



충북 청주시는 5월 7일부터 나흘간 생명누리공원에서 대한민국정원박람회 2026청주가드닝 페스티벌을 개최한다고 9일 밝혔다.



청주시가 정원문화 활성화를 위해 매년 열어온 이 행사는 올해부터 산림청과 충북도와 함께 규모를 확대해 개최한다.



올해로 6회째를 맞는 가드닝페스티벌은 ‘오월애(愛) 싹·뜰·맛’을 주제로 정원전시, 콘퍼런스, 정원산업, 정원문화 등 다채로운 프로그램으로 꾸며진다. 꽃, 나무, 화분 등 정원소재를 비롯해 정원설계·시공, 컨설팅, 교육 등 정원 업체의 전시 판매 공간도 마련될 예정이다. 43개의 정원업체가 참여한다.



가드닝페스티벌은 수국, 장미, 조팝, 말채, 제라늄, 그라스류, 에메랄드그린, 블루베리 등 다양한 식물을 관람하고 구매할 수 있다. 토양, 영양제, 피크닉 테이블, 벤치, 식물 조명, 통풍팬 등 다양한 정원제품이 전시된다.



정원디자이너 윤선미 작가는 초청작가로 참여한다. 윤선미 작가는 국내외에서 주목받는 정원 디자이너로 영국 왕립원예협회(RHS)가 주관하는 세계적인 정원 행사인 RHS말번스프링페스티벌 쇼가든 부문에서 2024년 동상, 2025년 금상을 수상하며 국제적으로 실력을 인정받았다. 윤 작가는 이번 페스티벌에서 기업 기부 후원을 통해 300㎡ 규모의 초청정원을 선보일 예정이다.



작가정원 공모전 6개의 작품도 전시된다. 당선 작가는 박희수, 윤옥란, 김기한, 이민우, 석주원, 고규영 작가다.



시 관계자는 “청주 가드닝 페스티벌이 올해부터는 대한민국 정원박람회로 확대 개최된다”며 “청주의 정원문화와 정원산업이 국민의 일상으로 확산하는 계기가 되기를 기대하고 있다”고 말했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr 168 응원 하기 충북 소식을 전합니다 충북 청주시는 5월 7일부터 나흘간 생명누리공원에서 대한민국정원박람회 2026청주가드닝 페스티벌을 개최한다고 9일 밝혔다.청주시가 정원문화 활성화를 위해 매년 열어온 이 행사는 올해부터 산림청과 충북도와 함께 규모를 확대해 개최한다.올해로 6회째를 맞는 가드닝페스티벌은 ‘오월애(愛) 싹·뜰·맛’을 주제로 정원전시, 콘퍼런스, 정원산업, 정원문화 등 다채로운 프로그램으로 꾸며진다. 꽃, 나무, 화분 등 정원소재를 비롯해 정원설계·시공, 컨설팅, 교육 등 정원 업체의 전시 판매 공간도 마련될 예정이다. 43개의 정원업체가 참여한다.가드닝페스티벌은 수국, 장미, 조팝, 말채, 제라늄, 그라스류, 에메랄드그린, 블루베리 등 다양한 식물을 관람하고 구매할 수 있다. 토양, 영양제, 피크닉 테이블, 벤치, 식물 조명, 통풍팬 등 다양한 정원제품이 전시된다.정원디자이너 윤선미 작가는 초청작가로 참여한다. 윤선미 작가는 국내외에서 주목받는 정원 디자이너로 영국 왕립원예협회(RHS)가 주관하는 세계적인 정원 행사인 RHS말번스프링페스티벌 쇼가든 부문에서 2024년 동상, 2025년 금상을 수상하며 국제적으로 실력을 인정받았다. 윤 작가는 이번 페스티벌에서 기업 기부 후원을 통해 300㎡ 규모의 초청정원을 선보일 예정이다.작가정원 공모전 6개의 작품도 전시된다. 당선 작가는 박희수, 윤옥란, 김기한, 이민우, 석주원, 고규영 작가다.시 관계자는 “청주 가드닝 페스티벌이 올해부터는 대한민국 정원박람회로 확대 개최된다”며 “청주의 정원문화와 정원산업이 국민의 일상으로 확산하는 계기가 되기를 기대하고 있다”고 말했다.청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지