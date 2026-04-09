관광 숙박‧재난 구호 동시에…강릉 ‘희망하우스’ 전국 첫 운영
강원도 강릉시는 평상시에는 관광객을 위한 숙박시설로, 재난 발생시에는 이재민의 임시 주거시설로 사용하는 ‘희망하우스’를 조성한다고 9일 밝혔다.
희망하우스는 강릉 남부권인 강동면 안인진리와 북부권인 연곡면 동덕리 일원에 각각 1곳씩 들어선다. 두 곳 모두 안인해변과 연곡해변 등 바닷가에 자리 잡고 있다.
전국재해구호협회가 기부한 12억1700만원 상당의 임시 조립주택 20동과 가전제품을 활용하고 시가 부지 조성, 기반 시설 정비 등을 통해 희망하우스를 만든다.
남부권 희망하우스는 최근 조립주택 12개 동 설치를 마치고 운영에 들어갔다. 이용 요금은 비수기(주중) 기준 8만원부터 시작해 준성수기 10만5000원, 성수기 13만원이다.
북부권 희망하우스는 8개 동 건축공사를 마치고 현재 사용승인 등 행정절차를 마무리하고 있다. 이달 중 운영이 가능할 전망이다.
희망하우스는 재난 발생 시 이재민에게 임시 주거 공간으로 제공해 신속한 생활 안정을 지원한다. 평상시에는 시설 활용도를 높이고자 관광숙박시설로 운영한다.
희망하우스의 효율적인 관리, 운영을 위해 강릉관광개발공사와 위탁운영 계약을 체결했다. 이를 통해 재난 시 신속한 시설 전환과 체계적인 입소 지원이 가능할 전망이다. 이를 통해 시설 운영에 필요한 인건비와 일반관리비 등 관리예산을 절감할 수 있을 것으로 기대된다.
박상욱 도시교통국장은 “희망하우스는 재난 발생 시 이재민 보호를 위한 공공적 기능과 평상시 관광 숙박 기능을 함께 갖춘 복합형 시설”이라며 “남부권 운영을 시작으로 북부권까지 차질 없이 마무리해 시민의 안전망을 강화하고 지역경제 활성화에도 기여하겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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