국힘 이정현 전남광주 공천 신청… “호남 정치, 경쟁 만들 것”
지선 출마 공식화·30% 지지 호소
국민의힘 이정현 전 공천관리위원장이 9일 전남광주특별시장 출마를 공식화 했다.
이 전 위원장은 이날 입장문을 내고 “오늘 전남광주통합특별시장 선거에 공천을 신청한다”며 “1995년 아무도 가능하다고 보지 않았던 광주시의원 선거 도전에서 시작해 국회의원 6회, 전남도지사, 그리고 오늘까지 30여년 동안 저는 광주·전남에서 아홉 번 도전한다”고 밝혔다.
그는 “호남 정치에 가장 부족한 것은 능력이 아니라 경쟁이라는 사실을 더 확실하게 알게됐다. 돌아보면 광주·전남 정치는 너무 오랫동안 한쪽 날개로만 날아왔다”면서 “그 결과는 분명하다. 청년은 떠나고, 산업은 멈춰 서고 기회는 줄어들었다. 이것이 지금 우리가 마주한 현실이다”고 강조했다.
이 전 위원장은 이어 “이번 도전은 당선을 위한 도전이 아니라 구조를 바꾸기 위한 선택이 되게 할 것”이라며 “그래서 저는 30% 혁명을 말씀드린다. 30%는 단순한 숫자가 아니다. 30%는 광주·전남 정치를 흔들 수 있는 힘이고, 독점을 긴장시키는 힘이며, 무관심을 경쟁으로 바꾸는 최소한의 기준”이라고 말했다.
끝으로 이 전 위원장은 “한 번의 결과가 아니라 정치의 흐름을 바꾸겠다”며 “광주·전남 정치에 처음으로 긴장을 만들겠다. 처음으로 경쟁을 만들겠다. 처음으로 선택하는 정치를 만들겠다”고 지지를 호소했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사