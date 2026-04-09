국힘 이정현 전남광주 공천 신청… “호남 정치, 경쟁 만들 것”

지선 출마 공식화·30% 지지 호소

국민의힘 이정현 전 공천관리위원장. 연합뉴스

“이번 도전은 당선을 위한 도전이 아니라 구조를 바꾸기 위한 선택이 되게 할 것”이라며 “그래서 저는 30% 혁명을 말씀드린다. 30%는 단순한 숫자가 아니다.