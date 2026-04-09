李대통령, 하정우 차출론에 “하GPT, 작업 넘어가면 안 돼”
이재명 대통령이 9일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 차출 요구가 나오는 하정우 청와대 AI미래기획수석을 향해 “할 일도 많은데, 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다”고 당부했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 하 수석이 연구·개발(R&D) 지원 정책 설명을 끝내자 “하GPT(하 수석의 별명), 요새 이렇게 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같던데”라며 이같이 말했다.
정청래 더불어민주당 대표가 전날 “당에서 공식적으로, 공개적으로 출마 요청을 할 날이 조만간 있을 것”이라며 ‘하정우 차출론’을 공식화한 것을 에둘러 거론한 셈이다.
하 수석은 이 같은 이 대통령의 말에 “할 일에 집중하겠다”고 답했다.
부산 북구갑은 민주당 부산시장 경선 예비후보인 전재수 의원의 지역구다. 전 후보는 지난 2일 자신의 지역구 후보로 “하 수석 같은 사람이 좋다”고 말하기도 했다.
이후 하 수석은 지난 6일 라디오에서 이곳 출마 가능성에 대해 “생각을 안 해 본 건 아니고 인사권자의 결정이 매우 중요하다”고 말해 차출설이 힘을 얻었다.
하지만 이튿날 그는 다른 라디오 인터뷰에서 “제가 뭔가를 결정할 수 있다면 현시점 청와대에서 하는 일들이 워낙 중요하다 보니 좀 더 청와대 일에 집중할 것”이라고 출마설과 거리를 두는 듯한 발언을 하기도 했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사