출고 전 차량도 달린다…전북 ‘임시운행 특례’ 도입
전국 첫 ‘임시운행 특례’ 도입
출고 전 차량 이동 허용
상용차 생산 구조 변화 기대
자동차 출고 전 단계에서도 차량 이동을 허용하는 제도가 도입되면서 전북 상용차·특장차 산업의 생산 방식이 바뀔 전망이다. 전국 첫 사례로 공정 간 이동 제약이 풀리며 물류비 절감과 생산 효율 개선 효과가 예상된다.
전북특별자치도는 ‘자동차 임시운행허가 특례’를 담은 ‘전북특별자치도 설치 및 글로벌생명경제도시 조성을 위한 특별법 일부개정법률안’이 지난달 국회 본회의를 통과했다고 9일 밝혔다. 이는 완성차 출고 이전 차량 이동을 제한해 온 규제를 완화해, 제조사와 협력업체 간 분업 생산 구조를 가능하게 하려는 조치다.
이번 특례는 자동차를 제작·조립하거나 수입하는 업체가 출고 전에 차량을 다른 제작 또는 조립 장소로 이동할 수 있도록 한 제도다. 기존에는 완성차 상태에서만 임시운행이 가능했지만, 앞으로는 기본 제작을 마친 차량도 임시운행 허가를 받아 외부 협력업체로 이동할 수 있다.
임시운행 허가 기간은 최대 40일이며, 허가 목적 범위 내에서 전북자치도 관할 구역에서 운행이 가능하다. 허가 권한은 도지사에게 부여되며 조례에 따라 시장·군수에 위임할 수 있다.
이번 제도는 전북 산업 구조를 반영한 조치다. 국내 상용차 생산의 약 96.5%가 전북에서 이뤄지고 있으며, 현대자동차 전주공장과 타타대우상용차를 중심으로 특장차 협력업체가 밀집해 있다.
그동안 완성차 제조사에서 기본 생산을 마친 차량은 크레인이나 탱크 등 특수 장비를 장착하기 위해 외부 업체로 이동해야 했지만, 번호판이 없는 상태에서는 자력 주행이 불가능했다. 이 때문에 짧은 거리 이동에도 캐리어 차량을 이용해야 했고, 상·하차 과정이 반복되면서 물류비 증가와 공정 지연이 발생해 왔다.
특례 도입으로 차량이 직접 이동할 수 있게 되면 생산 공정의 연속성이 확보되고 불필요한 운송 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 업계에서는 납기 단축과 가격 경쟁력 개선 효과도 기대하고 있다.
전북도는 이번 제도를 통해 완성차 기업과 협력업체 간 분업 생산 체계 구축을 촉진하고, 상용차 산업의 전동화·특장화 전환에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보고 있다.
양선화 전북도 미래첨단산업국장은 “산업 현장의 요구를 반영해 생산 방식을 개선한 제도”라며 “상용차 중심 산업 구조를 기반으로 미래 모빌리티 전환을 가속화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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