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트럼프 “합의 이행까지 모든 美함정·항공기·병력 주둔”

입력:2026-04-09 13:32
수정:2026-04-09 14:06
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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 1일(현지 시간) 백악관 크로스홀에서 이란 전쟁과 관련해 대국민 연설을 하고 있다. AP뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과 휴전에 합의했으나 이란 주변의 미군 전력을 그대로 유지할 것이라고 밝혔다. 만약 합의가 제대로 이행되지 않으면 즉각적인 군사 행동에 나서겠다고도 경고했다.

트럼프 대통령은 9일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에서 “이미 상당히 약화한 적을 치명적으로 타격하고 파괴하는 데 필요한 모든 미군 함정과 항공기, 병력, 탄약, 무기체계는 진정한 합의에 도달해 완전히 이행될 때까지 이란과 그 주변에 그대로 머물 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “그럴 가능성은 매우 낮다”면서도 “만약 어떤 이유로든 합의가 이행되지 않는다면 그 즉시 그 누구도 본 적 없는 더 크고 강력한 방식으로 ‘사격’이 시작될 것”이라고 강조했다.

그러면서 현재 대기 중인 미군에 대해 “우리의 위대한 군대는 전열을 가다듬으며 휴식을 취하고 있다. 사실상 다음 정복을 고대하고 있는 상태”라고 적었다.

또 트럼프 대통령은 “핵무기 금지는 이미 오래 전에 합의됐고, 호르무즈 해협은 앞으로도 개방되고 안전할 것”이라며 우라늄 농축과 호르무즈 해협 통제에 관한 이란 측 주장을 반박했다.

트럼프 대통령의 이 같은 경고는 이번 주말 파키스탄에서 열릴 예정인 이란과의 협상을 앞두고 압박 수위를 끌어올리려는 의도로 해석된다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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