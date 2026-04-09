광주시, 공공부문 ‘에너지 절약’ 특별대책 추진

조명 끄고·승강기 운행 제한

공공기관 2부제·공영주차장 5부제가 시행된 지난 8일 오전 광주 서구 치평동 광주시청 입구에서 광주시청 직원이 차량부제 홍보 캠페인을 하고 있다. 연합뉴스

광주시 관계자는 “지금의 에너지 위기는 공공기관의 선제적인 희생과 실천 없이는 극복하기 어렵다”며 “공공부문이 ‘에너지 다이어트’의 마중물 역할을 충실히 수행해 시민의 일상에 불편함이 없도록 실효성 있는 절감 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.