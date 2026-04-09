3월 금융시장…환율 1530원 돌파·외국인 역대급 이탈
미국과 이란 간 전쟁이 본격화된 지난달 원화 가치가 가파르게 추락하고 환율 변동성 역시 크게 확대된 것으로 나타났다.
중동 지역의 지정학적 리스크 확산으로 투자자들의 위험 회피 심리가 극에 달하면서, 외국인들의 국내 증권 투자금은 사상 최대 규모로 빠져나갔다.
9일 한국은행이 발표한 ‘3월 이후 국제금융·외환시장 동향’에 따르면 지난달 원·달러 환율은 주간 거래 종가(오후 3시30분) 기준 1530.1원을 기록했다.
이란 전쟁 발발 전인 지난 2월 말 1439.7원 수준이던 환율이 한 달 새 1500원 선을 훌쩍 넘어서며 폭등한 것이다. 이달 들어서도 환율은 지난 7일 기준 1504.2원을 기록하며 여전히 1500원대의 고공행진을 이어가고 있다.
환율의 변동성도 크게 출렁였다. 원·달러 환율의 전일 대비 변동폭은 1월 6.6원, 2월 8.4원에서 지난달에는 11.4원으로 껑충 뛰었다. 일평균 환율 변동률 역시 같은 기간 0.45%에서 0.58%, 0.76%로 눈에 띄게 높아졌다.
한국은행은 “이란 전쟁 장기화에 따른 국제 유가 급등 등의 여파로 환율이 상당폭 올랐으나, 최근 휴전 및 종전 기대감이 부각되며 점차 상승 폭을 축소하는 흐름을 보이고 있다”고 분석했다.
글로벌 안전 자산 선호 현상이 짙어지며 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 2월 97.6에서 지난달 100으로 강세를 띠었고, 지난 7일 기준으로는 99.9 수준을 보였다.
극도의 불안감 속에 외국인들의 ‘셀코리아(Sell Korea)’도 거셌다. 지난달 외국인의 국내 주식자금은 무려 297억8000만 달러나 빠져나가며 월간 기준 역대 최대 규모의 순유출을 기록했다.
채권 자금까지 합친 전체 국내 증권투자자금 역시 사상 최대치인 365억 5000만 달러 증발했다. 한은은 “차익 실현 매물이 이어지는 가운데, 지정학적 리스크에 따른 극심한 위험 회피 심리가 더해지며 주식 매도 분위기가 급격히 확산했다”고 설명했다.
다만 한은은 지난달 외화 차입 여건은 대체로 안정적인 흐름을 유지했다고 평가했다. 단기 대외 차입 가산금리는 12bp(1bp=0.01%포인트)로 전월(11bp)과 비슷한 수준을 보였고, 중장기 대외 차입 가산금리는 37bp로 전월(46bp) 대비 오히려 하락했다. 국가 신용도를 나타내는 CDS 프리미엄은 전월(22bp)보다 8bp 소폭 상승한 30bp를 기록했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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