“옷 벗어!”… 여친 납치해 차 안에서 가혹행위 한 50대 ‘실형’
경찰에 신고하고 연락을 피한다는 이유로 전 여자친구를 납치해 차량에 감금하고 옷을 벗게 하는 등 가혹행위를 저지른 50대 남성이 실형을 선고받았다.
울산지법 형사8단독(김정진 부장판사)은 중감금 등의 혐의로 재판에 넘겨진 A씨(50대)에게 징역 1년을 선고하고, 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수를 명령했다고 9일 밝혔다.
A씨는 지난해 12월 경남 양산시의 한 주차장에서 여자친구 B씨를 강제로 자신의 차에 태운 후 큰소리로 폭언을 하는 등 위협하면서 옷을 벗게 했다. 이러한 공포의 감금 상태는 약 30분간 이어졌다.
앞서 A씨는 집에서 B씨를 강제로 잡아끄는 등 괴롭혔고, 이에 생명의 위협을 느낀 B씨가 경찰에 신고한 뒤 연락을 끊자 이 같은 짓을 저지른 것으로 드러났다.
재판부는 “피고인은 피해자를 끝까지 추적해 범행한 점은 죄질이 매우 나쁘다”며 “이전에도 동거인을 협박해 처벌받은 전력이 있는 점 등을 고려할 때 실형 선고가 불가피하다”고 밝혔다.
다만, 재판부는 “A씨가 뒤늦게나마 피해자와 합의한 점 등을 양형에 일부 참작했다”고 덧붙였다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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