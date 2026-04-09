“옷 벗어!”… 여친 납치해 차 안에서 가혹행위 한 50대 ‘실형’

이러한 공포의 감금 상태는 약 30분간 이어졌다.

경찰에 신고하고 연락을 피한다는 이유로 전 여자친구를 납치해 차량에 감금하고 옷을 벗게 하는 등 가혹행위를 저지른 50대 남성이 실형을 선고받았다.울산지법 형사8단독(김정진 부장판사)은 중감금 등의 혐의로 재판에 넘겨진 A씨(50대)에게 징역 1년을 선고하고, 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수를 명령했다고 9일 밝혔다.A씨는 지난해 12월 경남 양산시의 한 주차장에서 여자친구 B씨를 강제로 자신의 차에 태운 후 큰소리로 폭언을 하는 등 위협하면서 옷을 벗게 했다.앞서 A씨는 집에서 B씨를 강제로 잡아끄는 등 괴롭혔고, 이에 생명의 위협을 느낀 B씨가 경찰에 신고한 뒤 연락을 끊자 이 같은 짓을 저지른 것으로 드러났다.재판부는 “피고인은 피해자를 끝까지 추적해 범행한 점은 죄질이 매우 나쁘다”며 “이전에도 동거인을 협박해 처벌받은 전력이 있는 점 등을 고려할 때 실형 선고가 불가피하다”고 밝혔다.다만, 재판부는 “A씨가 뒤늦게나마 피해자와 합의한 점 등을 양형에 일부 참작했다”고 덧붙였다.울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지