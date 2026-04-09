부산케이블앤엔지니어링 546억원 투자… 435명 신규 고용
화통케이블그룹 세 번째 투자… 공급망 확대
수출 1억달러 달성 후 추가 증설… 성장세 지속
부산시 “글로벌 물류 기반 투자환경 입증”
부산케이블앤엔지니어링이 산업용 특수케이블 생산 시설 증설에 나서며 부산 지역 투자 확대에 속도를 낸다.
부산시는 9일 시청 영상 회의실에서 화통케이블그룹 자회사인 부산케이블앤엔지니어링과 산업용 특수케이블 생산 시설 건립을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
부산케이블앤엔지니어링은 2019년 중국 화통케이블그룹이 부산 외국인 투자 지역에 설립한 기업으로, 이번이 세 번째 대규모 투자다.
이번 증설은 외국인직접투자(FDI) 3900만 달러, 약 546억원 규모로 추진되며 435명의 신규 고용 창출이 예상된다. 앞서 이 회사는 2019년 200만 달러, 2023년 2000만 달러를 투자해 현재까지 355명을 고용하고 있다.
특히 설립 5년 만인 2023년 수출 1억 달러를 달성하는 등 성장세를 이어가며 글로벌 전력선과 특수케이블 수요에 대응하고 있다. 국내 기업과의 소재 공급망 구축도 병행하며 지역 산업과의 연계 기반을 확대해 왔다.
시는 기업 투자 초기 단계부터 법인 설립, 공장 확보, 외국인 투자 비자 발급까지 원스톱 지원 체계를 구축하고, 법무·금융·출입국 등 유관기관과 협력해 투자 환경 개선에 나서고 있다.
장슈쥔 화통케이블그룹 총괄대표는 “부산시와 부산진해경제자유구역청의 지원을 바탕으로 안정적인 투자 환경 속에서 사업을 확장해 왔다”며 “이번 추가 투자를 통해 지역경제 활성화와 고용 창출에 기여하겠다”고 밝혔다. 박형준 부산시장은 “소재·부품 기업의 연이은 투자는 부산의 글로벌 물류 경쟁력과 투자 환경을 입증하는 사례”라며 “이번 투자가 산업 생태계 확장과 양질의 일자리 창출로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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