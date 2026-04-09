인천도시공사, 청렴 혁신 및 내재화 가속 추진

청렴정책회의. iH 제공

6일에는 청탁금지법과 이해충돌방지법, 행동강령 중 ‘갑질’ 관련 주요 내용을 주제로 ‘고위직 및 승진자 대상 청렴교육’을 했다. 법령과 사례를 중심으로 진행된 교육은 청렴 및 상호존중 문화 확산을 위한 실천 방안이 중점적으로 다뤄졌다.