인천도시공사, 청렴 혁신 및 내재화 가속 추진
인천도시공사(iH)는 최근 2차례에 걸쳐 지하 랜선회의실에서 조직의 청렴한 문화 확산을 위한 청렴정책회의와 청렴교육을 했다고 9일 밝혔다.
지난달 30일 ‘2026년 제1차 CEO 주관 청렴정책회의’에는 부서장 이상 간부급 직원 29명이 지난해 종합청렴도 평가 결과와 부진 사유에 대한 심층적인 논의를 진행했다. 또 올해 청렴정책 추진계획을 공유하고 조직 전반의 청렴 체감도를 높이기 위한 실효성 있는 개선방안 마련에 집중하며 실질적인 변화를 이끌 수 있는 부서의 역할과 책임을 재확인했다.
6일에는 청탁금지법과 이해충돌방지법, 행동강령 중 ‘갑질’ 관련 주요 내용을 주제로 ‘고위직 및 승진자 대상 청렴교육’을 했다. 법령과 사례를 중심으로 진행된 교육은 청렴 및 상호존중 문화 확산을 위한 실천 방안이 중점적으로 다뤄졌다.
iH는 앞으로도 청렴혁신추진단, ISO37001 부패방지경영시스템 인증 취득 등 기관 특성을 반영한 반부패·청렴정책을 단계적으로 시행해 제도와 실천이 결합된 실효성 있는 청렴문화 정착에 박차를 가할 방침이다.
류윤기 iH 사장은 “청렴은 조직 운영의 기본이자 신뢰를 좌우하는 핵심 요소로 형식적인 수준을 넘어 구성원이 체감할 수 있는 청렴문화를 내재화하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 우리 iH는 경영진의 솔선수범과 전 직원의 실천을 통해 조직 전반의 변화와 혁신을 이뤄 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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