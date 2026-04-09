[여기는 오거스타]“비거리 과도한 증가는 게임 단조롭게 해”…ANGC 리들리 회장, 규제 지지 의사 재확인

마스터스 “전통과 진보의 중요한 이정표 될 것”

일본 등 6개국 내셔널 우승자 초청서 한국 제외

타이거와 TGR 러닝 랩 착공…“타이거 쾌유 바라”



마스터스 주최사인 오거스타 내셔널GC 프레드 리들리 회장. 마스터스대회조직위

“이번 마스터스는 토너먼트의 전통과 역사적 순간을 되새기고, 골프 발전을 위해 우리가 이룬 진보를 돌아보는 중요한 이정표가 될 것이다.”



8일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널GC(이하 ANGC) 개막하는 제90회 마스터스에 대한 주최사 ANGC 프레드 리들리 회장이 내린 역사적 의미다.



대회 개막을 하루 앞두고 열린 리들리 회장의 기자회견은 신임 경기위원회 위원장 제프 양, 미디어 위원회 위원장 톰 넬슨을 소개하는 것으로 시작됐다. 아울러 최근 경기 위원회 위원장직에서 은퇴한 짐 하일러의 그간 노고에 대해서도 치하했다.



또 지난해 11월 세상을 떠난 1979년 대회 챔피언 퍼지 졸러를 언급하며 “골프에 대한 그의 사랑과 활기찬 성격은 전 세계 골프 팬들의 사랑을 받았다. 그가 그리울 것”이라고 추모했다. 졸러는 마스터스 역사상 유일무이하게 데뷔전 우승 기록 보유자다.



그는 지난 89차례 대회를 치르면서 50년 전 레이먼드 플로이드의 8타차 우승을 역사적 순간으로 꼽았다. 당시 플로이드는 잭 니클라우스가 보유하고 있던 대회 최저타 타이 기록(271타)으로 그린재킷을 입었다. 그가 사용했던 5번 우드(크리크)는 현재 다른 챔피언들의 클럽과 함께 클럽 하우스 그릴 룸에 전시돼 있다.



리들리 회장은 올해 대회 개막에 앞서 치러진 오거스타 내셔널 여자 아마추어(ANWA)와 드라이브, 칩 앤 퍼트(Drive, Chip and Putt)도 ANGC 역사에 기록할 만한 사건으로 꼽았다.



전 세계 23개국, 6개 대륙을 대표하는 최고의 아마추어 72명이 출전해 경쟁을 펼친 ANWA는 마리아 호세 마린(콜롬비아)의 우승으로 끝났다. 국가대표 오수민은 한국인 대회 역대 최고 성적인 3위에 입상했다.



지역 사회를 위한 이니셔티브로 대회 개막에 앞서 이뤄진 시립 골프장 더 패치(시립 골프장)의 재개장과 타이거 우즈의 설계로 조성된 9홀 쇼트 코스 ‘더 루프’의 완공도 기념비적 행사로 꼽았다. 더 패치와 더 루프는 ANGC의 재정적 지원으로 만들어졌다.



리들리 회장은 “이번 제90회 대회의 주요 스토리 라인 중 하나는 챔피언의 귀환이다”며 작년에 골프 역사상 6번째로 커리어 그랜드슬램을 달성한 로리 매킬로이(북아일랜드)가 지난 1년간 마스터스 챔피언으로서 헌신한 것에 감사했다.



로리는 지난 1년간 아일랜드, 호주, 두바이, 그리고 처음으로 인도까지 그린 재킷을 가져가며 마스터스의 전통을 전 세계에 알리는 활동을 했다.



세계 골프 발전을 위해 마스터스의 문호를 좀 더 개방한 것도 자평했다. 올해 출전자수는 총 91명이다. 23개국을 대표하는 85명의 프로와 6명의 아마추어가 꿈의 무대를 밟게 됐다. 그 중에는 아시아-태평양 아마추어 챔피언인 피파 라오팍디(태국)도 포함됐다.



스코틀랜드, 스페인, 일본, 홍콩, 호주, 남아공 오픈 우승자도 이번 대회에 출전 기회가 주어졌다. 국제 무대에서 골프 관객을 넓힌다는 목적으로 지난해 8월 R&A와 합의한 조치에 따른 것이다. 거기에 한국오픈 우승자가 포함되지 않은 아쉬움은 있다.



ANGC는 이번 대회를 앞두고 ‘선수 서비스 빌딩’을 새롭게 선보였다. 거기에는 최첨단 피트니스, 물리치료, 라커룸 시설과 가족들이 모일 수 있는 다이닝 룸을 갖추고 있다.



리들리 회장은 2028년 완공을 목표로 올해 말에 ‘오거스타 TGR 러닝 랩’ 착공한다고 밝혔다. 타이거와 TGR 재단이 20년 전 구상한 이 개념은 소외계층 청소년들에게 STEAM(융합인재) 교육과 직업 개발 기회를 제공하게 된다.



그는 “타이거가 최근 건강과 안정을 위해 내린 결정을 전적으로 지지하며, 그와 TGR 재단에 대한 우리의 약속은 변함없다. 그의 쾌유를 빈다”고 했다.



리들리 회장은 비거리를 규제하려는 USGA와 R&A의 노력을 일관되게 지지한다고 했다. 그는 “골프는 상상력과 창의성의 게임이어야 하는데, 비거리의 과도한 증가는 게임을 단조롭게 만들고 코스 관리 비용과 환경 문제를 야기한다”고 그 이유를 설명했다.



그는 마지막으로 “50년 전 아마추어로 마스터스에 처음 참가했던 때를 회상하며, 잭 니클라우스와의 라운드와 오거스타에 대한 50년의 애정이 자신의 인생에서 큰 부분을 차지한다”고 소회를 밝혔다.



오거스타(미 조지아주)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “이번 마스터스는 토너먼트의 전통과 역사적 순간을 되새기고, 골프 발전을 위해 우리가 이룬 진보를 돌아보는 중요한 이정표가 될 것이다.”8일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널GC(이하 ANGC) 개막하는 제90회 마스터스에 대한 주최사 ANGC 프레드 리들리 회장이 내린 역사적 의미다.대회 개막을 하루 앞두고 열린 리들리 회장의 기자회견은 신임 경기위원회 위원장 제프 양, 미디어 위원회 위원장 톰 넬슨을 소개하는 것으로 시작됐다. 아울러 최근 경기 위원회 위원장직에서 은퇴한 짐 하일러의 그간 노고에 대해서도 치하했다.또 지난해 11월 세상을 떠난 1979년 대회 챔피언 퍼지 졸러를 언급하며 “골프에 대한 그의 사랑과 활기찬 성격은 전 세계 골프 팬들의 사랑을 받았다. 그가 그리울 것”이라고 추모했다. 졸러는 마스터스 역사상 유일무이하게 데뷔전 우승 기록 보유자다.그는 지난 89차례 대회를 치르면서 50년 전 레이먼드 플로이드의 8타차 우승을 역사적 순간으로 꼽았다. 당시 플로이드는 잭 니클라우스가 보유하고 있던 대회 최저타 타이 기록(271타)으로 그린재킷을 입었다. 그가 사용했던 5번 우드(크리크)는 현재 다른 챔피언들의 클럽과 함께 클럽 하우스 그릴 룸에 전시돼 있다.리들리 회장은 올해 대회 개막에 앞서 치러진 오거스타 내셔널 여자 아마추어(ANWA)와 드라이브, 칩 앤 퍼트(Drive, Chip and Putt)도 ANGC 역사에 기록할 만한 사건으로 꼽았다.전 세계 23개국, 6개 대륙을 대표하는 최고의 아마추어 72명이 출전해 경쟁을 펼친 ANWA는 마리아 호세 마린(콜롬비아)의 우승으로 끝났다. 국가대표 오수민은 한국인 대회 역대 최고 성적인 3위에 입상했다.지역 사회를 위한 이니셔티브로 대회 개막에 앞서 이뤄진 시립 골프장 더 패치(시립 골프장)의 재개장과 타이거 우즈의 설계로 조성된 9홀 쇼트 코스 ‘더 루프’의 완공도 기념비적 행사로 꼽았다. 더 패치와 더 루프는 ANGC의 재정적 지원으로 만들어졌다.리들리 회장은 “이번 제90회 대회의 주요 스토리 라인 중 하나는 챔피언의 귀환이다”며 작년에 골프 역사상 6번째로 커리어 그랜드슬램을 달성한 로리 매킬로이(북아일랜드)가 지난 1년간 마스터스 챔피언으로서 헌신한 것에 감사했다.로리는 지난 1년간 아일랜드, 호주, 두바이, 그리고 처음으로 인도까지 그린 재킷을 가져가며 마스터스의 전통을 전 세계에 알리는 활동을 했다.세계 골프 발전을 위해 마스터스의 문호를 좀 더 개방한 것도 자평했다. 올해 출전자수는 총 91명이다. 23개국을 대표하는 85명의 프로와 6명의 아마추어가 꿈의 무대를 밟게 됐다. 그 중에는 아시아-태평양 아마추어 챔피언인 피파 라오팍디(태국)도 포함됐다.스코틀랜드, 스페인, 일본, 홍콩, 호주, 남아공 오픈 우승자도 이번 대회에 출전 기회가 주어졌다. 국제 무대에서 골프 관객을 넓힌다는 목적으로 지난해 8월 R&A와 합의한 조치에 따른 것이다. 거기에 한국오픈 우승자가 포함되지 않은 아쉬움은 있다.ANGC는 이번 대회를 앞두고 ‘선수 서비스 빌딩’을 새롭게 선보였다. 거기에는 최첨단 피트니스, 물리치료, 라커룸 시설과 가족들이 모일 수 있는 다이닝 룸을 갖추고 있다.리들리 회장은 2028년 완공을 목표로 올해 말에 ‘오거스타 TGR 러닝 랩’ 착공한다고 밝혔다. 타이거와 TGR 재단이 20년 전 구상한 이 개념은 소외계층 청소년들에게 STEAM(융합인재) 교육과 직업 개발 기회를 제공하게 된다.그는 “타이거가 최근 건강과 안정을 위해 내린 결정을 전적으로 지지하며, 그와 TGR 재단에 대한 우리의 약속은 변함없다. 그의 쾌유를 빈다”고 했다.리들리 회장은 비거리를 규제하려는 USGA와 R&A의 노력을 일관되게 지지한다고 했다. 그는 “골프는 상상력과 창의성의 게임이어야 하는데, 비거리의 과도한 증가는 게임을 단조롭게 만들고 코스 관리 비용과 환경 문제를 야기한다”고 그 이유를 설명했다.그는 마지막으로 “50년 전 아마추어로 마스터스에 처음 참가했던 때를 회상하며, 잭 니클라우스와의 라운드와 오거스타에 대한 50년의 애정이 자신의 인생에서 큰 부분을 차지한다”고 소회를 밝혔다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지