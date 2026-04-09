신종 마약 ‘야바’ 밀반입 시도 외국인 3명 구속 기소
시가 22억원 상당의 신종 마약 ‘야바’(YABA)를 국제우편으로 밀반입하려 한 외국인들이 재판에 넘겨졌다.
인천지검 강력범죄수사부(부장검사 성두경)는 특정범죄가중처벌법상 향정 혐의로 말레이시아 국적 A씨(28)와 태국 국적 B씨(24) 등 국내 수령책 3명을 구속 기소했다고 9일 밝혔다.
A씨 등은 지난해 9월 30일 국제우편을 통해 야바 4만4327정(시가 22억원 상당)을 베트남에서 국내로 몰래 밀반입하려 한 혐의를 받고 있다.
야바는 필로폰과 카페인을 섞어 만든 마약류로 동남아지역에서 주로 유통된다. 태국어로 ‘미친 약’이라는 뜻을 갖고 있다.
A씨 등은 경기 안성시 한 비닐하우스에서 야바가 든 국제우편을 수령하려 했던 것으로 조사됐다.
인천공항본부세관 특별사법경찰은 당시 이들이 밀반입하려 한 야바를 적발한 뒤 검찰에 통보했다.
검찰은 바로 압수영장, 통신영장 등을 발부받아 야바를 전량 압수하고 국제우편을 수령하려던 A씨를 현장에서 긴급 체포했다. 또 오토바이를 타고 도주한 B씨 등 나머지 2명의 은신처 등을 특정한 뒤 잠복 수사를 통해 모두 검거했다.
검찰은 수사 과정에서 이들이 지난해 6월 같은 수법으로 야바 3910정(시가 2억원 상당)을 밀반입한 범행을 밝혀내 추가 기소했다. 이들에게 범행을 지시한 태국 국적 총책 C씨(31)에 대해서는 인적사항을 특정해 인터폴에 적색수배를 내렸다.
검찰은 현재 총책 검거를 위해 태국 마약청(ONCB)에 협조를 요청하는 등 국제 공조를 이어가고 있다.
인천지검 관계자는 “앞으로도 인천공항본부세관 등 관계기관과 긴밀히 공조해 마약류 밀수 등 초국가범죄에 대해 엄정히 대응하고 마약류의 국내 유입을 차단하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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